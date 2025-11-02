Viva

El inesperado giro en la vida de Amy Belle: de cantar en las calles a compartir escenario con Rod Stewart

Amy Belle recordó cómo logró cantar con Rod Stewart y por qué su actuación superó los 1.200 millones de reproducciones en YouTube

Por O Globo / Brasil / GDA
La escocesa Amy Belle compartió escenario con Rod Stewart en 2004 y el video se volvió viral. Hoy, regresa a la música en pubs y teatros europeos.
(Rod Stewart/Captura Youtube)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

