El gesto de Russell Crowe con Henry Cavill que solo se entendió 13 años después

Russell Crowe conoció a Henry Cavill antes de que fuera famoso y ahora compartirán pantalla en el nuevo Highlander.

El actor Russell Crowe recordó una anécdota que lo conecta con Henry Cavill desde hace más de dos décadas. En una entrevista reciente en el podcast de Joe Rogan, el protagonista de Gladiador explicó cómo conoció al intérprete de Superman cuando este apenas era un adolescente.

Crowe se encontraba filmando Prueba de vida en una escuela inglesa en el año 2000. Durante una escena, notó que un joven que actuaba como figurante tenía gran talento para el rugby. Cuando terminó la filmación, el mismo joven se acercó a hablarle. Era Henry Cavill.

El joven actor le preguntó cómo había empezado en ese mundo. Aunque la conversación fue breve por la presencia de otros estudiantes, el gesto dejó huella. Unos días después, Crowe decidió obsequiarle una fotografía firmada de Gladiador, aún sin estrenar. En ella escribió: “El viaje de mil millas empieza con un paso”.

Aquel gesto solo cobró sentido años después, cuando ambos actores coincidieron en una academia en Chicago. Cavill ya era una figura consolidada en Hollywood y protagonista de El Hombre de Acero (2013). Tras varios entrenamientos juntos, Cavill recordó a Crowe que ya se conocían y le relató el encuentro escolar. Solo entonces el actor comprendió que aquel joven del pasado era ahora su colega.

El vínculo entre ambos se fortaleció al punto de que Cavill insistió en incluir a Crowe en el elenco del remake de Highlander. En esta nueva versión, Cavill interpretará a Connor MacLeod, mientras que Crowe dará vida a Ramírez, papel que anteriormente fue de Sean Connery.

La producción, sin embargo, sufrió un nuevo retraso en setiembre pasado. Cavill sufrió una lesión en la pierna durante la preproducción, lo que pospuso el inicio de las grabaciones hasta inicios de 2026.

Pese a su amistad, Crowe admitió haber sentido alivio por el aplazamiento. Comentó que participó recientemente en cinco películas y no había tenido tiempo para recuperarse física ni mentalmente. Consideró que el descanso era necesario.

Aseguró que, aunque aprecia a Cavill y lamenta su lesión, consideró el retraso como una especie de “oración atendida”. Agregó que solo logrará recuperarse cuando regrese a casa y tenga un periodo de estabilidad.

