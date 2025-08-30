El Festival Nacional de las Artes 2025 viajará por todo Limón: conozca los detalles

Los seis cantones de Limón albergarán el Festival Nacional de las Artes 2025.

El Festival Nacional de las Artes (FNA) 2025 viajará por la provincia de Limón con el talento de más de 400 artistas costarricenses que ofrecerán lo mejor de su música, teatro, danza y otras propuestas creativas.

Este 29 de agosto, el Ministerio de Cultura anunció detalles del esperado evento, que empezará en menos de un mes. El festival tendrá lugar del 26 de setiembre al 5 de octubre, en seis sedes itinerantes, una por cada cantón limonense.

La institución adelantó que se realizarán un total de 41 presentaciones musicales, entre las que destacan reconocidos artistas como Toledo, Swing en 4, Cantoamérica, Voodoo, Elena Umaña, Shel Dixon y Berenice.

Además, se presentarán 21 propuestas teatrales como La nica, adaptación de Cristina Bruno del célebre monólogo de César Meléndez; Sacha Wasi, una casa en la selva; y El cisne de Teatro UNA.

Así mismo, se ofrecerán al público 19 espectáculos de danza, a cargo de Awake, Herencia Afro Mestiza, Sege Percusión y Danza de África del Oeste y otras destacadas agrupaciones.

También habrá proyecciones de películas, shows circenses, exposiciones de artes plásticas, talleres, y espacios de literatura.

Toledo será uno de los artistas urbanos que se presentarán en el Festival Nacional de las Artes 2025. (Cortesía Municipalidad de San José)

De momento, no se ha hecho público el cronograma completo de actividades; sin embargo, el ministerio aseguró que lo compartirá “muy pronto”.

El Ministerio de Cultura dio marcha atrás a lo que prometió a inicios de este año, cuando aseguró que el festival se realizaría durante el mes de agosto, declarado en Costa Rica como el Mes Histórico de la Afrodescendencia.

Anteriormente, dicha cartera había informado de que continuarán con lo que era norma hace unos años, cuando el FNA y el Festival Internacional de las Artes (FIA) se alternaban año a año. Siguiendo este parámetro, en el 2026 le tocaría el turno al FIA.

Las seis sedes del Festival Nacional de las Artes 2025

La agrupación de danza Awake ofrecerá espectáculos en el Festival Nacional de las Artes 2025. (Ministerio de Cultura/Cortesía)

El Festival Nacional de las Artes dará inicio en Pococí, donde habrá actividades del 26 al 28 de setiembre. Este cantón tendrá su tarima principal en la plaza de fútbol El Salvador, y como escenarios complementarios el quiosco y los alrededores del parque.

Posteriormente, el FNA se trasladará a Guácimo, del 28 al 30 de setiembre. El quiosco del parque de la comunidad será el escenario central, el cual será complementado con la cancha de baloncesto, las cercanías del parque, escuelas y colegios.

Del 2 al 4 de octubre, Matina y Siquirres albergarán la fiesta simultáneamente. El polideportivo de Batán será el epicentro cultural en Matina; mientras que Siquirres tendrá como sede principal a la Casa de la Cultura, junto a una tarima ubicada en calle 2.

El festival llegará a Talamanca el 3 de octubre, con actividades en el gimnasio municipal. Finalmente, dirá adiós en el cantón Central, donde del 3 al 5 de octubre, el arte tomará la tarima principal en playa los Baños, así como el Parque Balvanero Vargas, el Mercado Municipal, la Casa de la Cultura de Limón, el Centro Cívico por la Paz y el edificio de G&E Chocolate Adventure Company.