El extravagante iraní que sacudió las presas en Pavas con su café sorprende con esta noticia

Desde hace varios años, un vendedor iraní refrescó el tedio y el aburrimiento de las presas en Rohrmoser. Quienes frecuentaron las calles del barrio josefino, probablemente se habrán topado con su frondosa barba, su extravagante vestimenta, amable sonrisa y exquisito café.

Y también, gracias a las redes, muchos supieron de la historia de Amin, quien con su bandeja iba ventana por ventana ofreciendo su receta propia de ese elixir caliente (aunque también lo ofrecía frío) que a casi ningún costarricense puede faltarle.

Al entusiasta barista, originario de Irán y vecino de La Sabana, se le ocurrió su emprendimiento ambulante más al norte del suelo donde hoy radica y de la forma más curiosa.

“Yo estuve en una presa en Nicaragua y tenía mucha sed. Le compré a un vendedor agua y estuve pensando que si hubiese café, también compraba. Desde ese día estuvo en mi mente”, contó en 2024 a la página de redes sociales La Guida.

Ahora, tras convertirse en todo un querido personaje y lograr éxito en sus ventas, reapareció para anunciar una gran noticia: el cambio en su negocio y vida que era tan solo un sueño hace un tiempo.

Gracias al influencer automovilístico, MotorLife by Sebas, se supo que Amin ya no tendrá que ir carro por carro, pues abrió su propia cafetería en Pavas. El local, llamado Amin Coffee Dealer, se ubica 200 metros al oeste de Plaza Mayor, el punto donde hasta hace unas semanas se le veía ofreciendo su producto.

“Este café es un invento mío, como muchos saben, con leche condensada, cacao, canela y vainilla. A la gente le gustó mucho. Empecé a vender en el semáforo frente a Plaza Mayor y gracias a Dios, por bendición, encontré este local”, expresó.