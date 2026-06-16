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El extravagante iraní que sacudió las presas en Pavas con su café sorprende con esta noticia

El barista se hizo conocido en los últimos años por vender de forma ambulante una receta original de la famosa bebida

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Por Juan Pablo Sanabria
Amin, ciudadano iraní que vive en Costa Rica
Amin es un barista iraní que radica en Costa Rica desde hace varios años. (Cortesía)







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Amin
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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