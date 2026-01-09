El documental que revela historias inéditas del rap de Costa Rica: cómo verlo gratis

El documental de rap de Costa Rica cuenta con entrevistas con los protagonistas que forjaron el movimiento en nuestro país.

Todos los pormenores, historias y secretos del desarrollo del rap costarricense, narrados en la voz de sus protagonistas, se pueden conocer en un documental que aborda el contexto de los artistas y el género desde su formación hasta la actualidad. Se trata de La necedad presenta: Rap de Costa Rica, una producción de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y el periodista Carlox Soto, comunicador especializado en música y cultura desde hace más de 15 años.

“Este es un documental único en su clase, que empieza su narración con la llegada de casetes de rap a través de los barcos en los puertos de Limón, hasta su expansión en el Gran Área Metropolitana en los años 80, su auge en los años 90 y su expansión a las radios, cerrando con un mensaje optimista por la fuerza de la escena local”, explicó Soto en un comunicado de prensa.

Entre las figuras que destacan en la producción están nombres como Huba Watson, Sasha Campbell, Enoch Samuels, Enrique Castillo, Kingstar, Toledo y su hermano DJ P, Roberto Barret (Ragga by Roots), así como figuras de importancia más reciente como Nakury, Nativa y Crypy. La producción cuenta con tres capítulos que están disponibles en la plataforma ucrq.tv.

Roberto Barret, exintegrante de Ragga by Roots, fue parte del documental de rap de Costa Rica. El artista brindó aportes de fotografías para la producción. (Cortesía)

El filme cuenta con entrevistas a los pioneros del rap tico, así como con material de archivo con imágenes de cortesía de Kingstar, Barret y del periódico La Nación. “Estas fotografías y videos de antaño llevarán a los televidentes a cada época, en un viaje en el tiempo con nostalgia de la buena”, agregó la información de prensa.

Soto fue el director, productor y escritor de La necedad presenta: Rap de Costa Rica; además, contó con el apoyo de Javier Guerrero en la producción, Catherine Coto en la edición, Yolanda Muñoz en la gráfica y Max Arce en cámara y sonido.