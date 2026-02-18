Viva

El detalle que la policía pasó por alto y que reabre el debate sobre la muerte de Kurt Cobain

Neil Low, capitán retirado con 50 años de carrera, aseguró que la escena del crimen presentó irregularidades y errores en la investigación de 1994

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Auditoría interna y nuevas declaraciones reavivan dudas sobre la muerte de Kurt Cobain y el dictamen oficial de suicidio.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaKurt CobainNirvana
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.