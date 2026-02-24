Viva

El desgarrador mensaje de la recordada ‘Lizzie McGuire’ a su padre en la serie, fallecido tras lucha por salud mental

La actriz Hilary Duff expresó la tristeza que siente tras el deceso de reconocido actor

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Instagram Hilary Duff
Robert Carradine fue el papá de Hilary Duff en la serie 'Lizzie McGuire'. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hilary DuffLizzie McGuire
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.