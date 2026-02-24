El desgarrador mensaje de la recordada ‘Lizzie McGuire’ a su padre en la serie, fallecido tras lucha por salud mental

Robert Carradine fue el papá de Hilary Duff en la serie 'Lizzie McGuire'.

La trágica muerte del actor Robert Carradine tras una dura lucha con su salud mental ha generado gran consternación en el mundo. Entre las personas que han lamentado su muerte está Hilary Duff, la famosa Lizzie McGuire, quien compartió elenco con Carradine en la recordada serie.

Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie y Matt (Jake Thomas), en la producción de Disney Channel que se desarrolló entre 2001 y 2004.

Su personaje fue el típico papá suburbano estadounidense: trabajador, protector y con un humor involuntario que suele contrastar con el mundo adolescente de su hija. Sam apareció como una figura estable dentro del hogar, generalmente tratando de mantener el orden mientras enfrenta las ocurrencias de Matt y los dilemas emocionales y escolares de Lizzie.

Hilary Duff compartió un par de fotos con Robert y confesó que siente un gran dolor por su muerte. Además, agregó que siempre se sintió cuidada por él dentro de la serie, lo cual agradecerá por siempre.

Confesó que la ponía muy triste el saber que Robert estaba sufriendo.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, expresó.

Jake Thomas también lamentó la muerte de Robert Carradine

US actor Robert Carradine attends the LA premiere of "Sentimental Value" at the Directors Guild of America (DGA) theatre in Los Angeles on November 5, 2025. (Photo by Michael Tran / AFP) (MICHAEL TRAN/AFP)

Jake Thomas, quien interpretó a Matt, hijo de Robert Carradine dentro de la serie, también compartió un mensaje en el que se despidió del actor, con una tierna fotografía en la que aparece cuando era un niño abrazado de Robert.

“Mi corazón duele hoy. Tuve la fortuna de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida. Y era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”.

Destacó su talento como actor, músico y director:

“Fue un actor, músico y director talentoso. Pero más que nada, era familia. Tengo muchos recuerdos entrañables de haber estado con él y con su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas en medio”.

Dedicó su pésame a la familia de Robert, y se sintió complacido de las palabras de admiración que se externaron mutuamente.

“Lo admiraba cuando estaba creciendo. Y más adelante en la vida, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que estaba haciendo algo bien ante sus ojos. Mi corazón está con Marika e Ian. Descansa en paz, Bobby. Te quiero. ‘Jaker’”, concluyó.