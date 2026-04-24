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El Danny de ‘Los 40 Principales’ anuncia el fin de su programa: así se despidió el locutor

El espacio radiofónico estuvo al aire por tres años en la emisora

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Por Fiorella Montoya
El Danny Cr en Red Bull Batalla
El Danny CR dio a conocer en sus redes sociales la despedida del programa. (Cortesía)







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El Danny CRLos 40 Principales
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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