El Danny de ‘Los 40 Principales’ anuncia el fin de su programa: así se despidió el locutor

El locutor de la emisora Los 40 Principales (104.3 FM), El Danny, dio a conocer que el programa que dirigía saldrá de programación. Se trata del espacio matutino El Desayuno 40, el cual acompañaba a más de un oyente de camino a su trabajo.

Danny, evidentemente conmovido, dio la noticia en sus redes sociales, luego de que por tres años estuviera al aire todos los días, de 6 a 9 a. m. “Hoy, después de terminar el programa, en la mañana recibí información por parte de la gerencia de la radio, que está ubicada en México, de que el programa El Desayuno 40 finalizaba su ciclo”, dijo.

Además, agradeció a todos los oyentes que durante la mañana sintonizaron la emisora de camino al trabajo, la escuela o el colegio y, sobre todo, a los niños, a quienes constantemente le enviaban audios de saludos y a quienes les dio un apodo cariñoso.

“Quiero agradecer en especial a los ‘cachetones’, a esos pequeñitos que disfrutaban tanto de su sección que en la calle los papás me pedían fotos o videos para ellos. Chicos, de verdad, muchas gracias. Gracias a los papás y mamás que también confiaban en el contenido que uno hace en radio, todo para que sus hijos fueran escuchando algo distinto”, explicó.

El Danny dio a conocer que seguirá ligado a la emisora en la parte de producción y que pronto espera tener noticias sobre un futuro programa en esa franja matutina.