El cuento de Hansel y Gretel se reinventa en nueva obra costarricense; un perezoso sobresale en el montaje

Sofía Chaverri dirige la obra y tiene entre su elenco a Mariser Picado, exparticipante de ‘Nace una estrella’

Por Fiorella Montoya

El cuento clásico de Hansel y Gretel vuelve a los escenarios con una versión única y un giro profundamente costarricense. La producción, que se estrenará este 5 de setiembre en el Teatro Eugene O’Neill, es dirigida por Sofía Chaverri y entre su elenco sobresale una exparticipante del programa Nace una estrella, de Teletica.








