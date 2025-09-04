El cuento de Hansel y Gretel se reinventa en nueva obra costarricense; un perezoso sobresale en el montaje

El cuento clásico de Hansel y Gretel vuelve a los escenarios con una versión única y un giro profundamente costarricense. La producción, que se estrenará este 5 de setiembre en el Teatro Eugene O’Neill, es dirigida por Sofía Chaverri y entre su elenco sobresale una exparticipante del programa Nace una estrella, de Teletica.

Chaverri explicó que la obra Hansel y Gretel mantiene la esencia del relato de los Hermanos Grimm, pero incorpora un toque local que la hace más cercana al público.

“Es el cuento clásico, pero lo adaptamos a nuestra realidad. Incluimos personajes que conectan con Costa Rica, como una perezosa que ayuda a Hansel y Gretel a atravesar el bosque”, afirmó.

Hansel y Gretel es una versión costarricense del cuento de los Hermanos Grimm, en la que se incorporan personajes y elementos locales como una perezosa y coreografías de swing criollo. (Cortesía/Cortesía)

Además, la directora mencionó que la música “es hermosísima y le da un sello tico a la producción. Los actores son acompañados por un ensamble de bailarines que interpretan coreografías muy alegres y coloridas, incluso de swing criollo”, detalló la directora.

La música original, que sin duda es un elemento clave para la identidad nacional de la obra, fue creada por el músico Fabián Arroyo, quien la describe como “articulada y dinámica”, diseñada para incitar al movimiento.

“De ahí surgió el trabajo coreográfico, que es muy cercano a nosotros, a cómo nos movemos y bailamos los ticos. Esa comunicación fue clave para crear una obra adaptada al contexto de nuestro país”, explicó el compositor.

La trama, tal como lo adelantó Chaverri, conserva la esencia del cuento original: los hermanos se pierden en el bosque, encuentran la casa de dulces de la bruja y deben enfrentarse a sus planes oscuros. Sin embargo, en esta versión, la perezosa se convierte en una aliada inesperada que los ayuda a sortear los desafíos, confrontar a la bruja y regresar con su padre.

La puesta en escena cuenta con un doble elenco. Los papeles de Hansel y Gretel son interpretados por Mateo Quesada y Maricer Picado (en la fotografía) en la versión infantil. (Cortesía/Cortesía)

La producción cuenta con un doble elenco. En la versión infantil, Maricer Picado -ex figura de Nace una estrella- encarna a Gretel, mientras que Mateo Quesada es Hansel. En el elenco adulto, estos roles son interpretados por Ariana Rodríguez y Jean Jiménez.

Por otro lado, Gabriela Alfaro asume el papel de la bruja, Miguel Mejía el del padre y Mildred Ramírez el de la perezosa.

Juan Diego Roldán, líder cultural del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, sede del teatro en el que se estrenará el montaje, destacó el valor universal de la obra: “Es una pieza que se creó en el siglo XIX y que trasciende el tiempo para llegar a Costa Rica”, comentó.

“En manos de Sofía y su equipo, hacen magia para que no solo los niños disfruten, sino también los adultos. Se rompe la barrera del escenario y se crea una complicidad. El tiempo pasa rápido y hay un acto de transformación completo a través de esta obra. Además, tiene una escala de valores que se inserta en el mensaje”, afirmó.

Con un montaje lleno de color, música y comedia, esta nueva versión de Hansel y Gretel es una invitación a disfrutar del teatro en un relato que combina fantasía, tradición y un inconfundible sello costarricense.

Además del estreno, que será este viernes a las 7 p. m., las funciones para el público en general se llevarán a cabo el sábado 6 de setiembre a las 3 y 7 p. m., y el domingo 7 a las 4 p. m. Previo al estreno se ofrecieron funciones especiales para escuelas y colegios.

Las entradas están a la venta en el sitio teo.cr. El costo general es de ¢12.000, con un precio especial de ¢9.500 para estudiantes, adultos mayores y menores de edad. Para más información usted se puede contactar a través del WhatsApp 8739-3181.

