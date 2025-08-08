El cantante costarricense cuya foto se convirtió en un tatuaje

“¿Qué harías si te das cuenta de que alguien se tatuó una foto tuya?”. Así inicia el video en el que el cantante costarricense Gabriel Morúa se hizo esta pregunta al darse cuenta de que una fotografía que se tomó hace varios años quedó grabada para siempre en la piel de una persona.

El artista, reconocido por ser intérprete de música ranchera, contó la curiosidad en un video de TikTok.

Explicó que en el 2015 se realizó una sesión de fotos vestido de charro, con traje y sombrero, y que una de esas imágenes fue tomada por varios perfiles de redes sociales relacionados con el género que canta y que ha circulado desde entonces por Internet.

El cantante costarricense Gabriel Morúa compartió la foto original y la del tatuaje que alguien se hizo con su imagen. (Captura de video)

En la imagen no se ve el rostro del costarricense, él está mirando hacia abajo y tapa su cara con el sombrero de mariachi. Esta foto ha sido replicada y compartida en redes sociales como una imagen representativa de los charros, algo a lo que está acostumbrado Morúa, hasta que se topó con que una persona la usó para hacerse un tatuaje.

“He encontrado hasta cuadros pintados basados en la fotografía, en menús de restaurantes y en contenido relacionado con los mariachis”, narró el artista.

Sin embargo, ver su imagen impresa en la piel de alguien realmente lo impresionó. ¿Usted cómo reaccionaría?