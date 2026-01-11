El bebé de ‘Laberinto’ reaparece a 40 años del estreno del clásico protagonizado por David Bowie

El protagonista infantil de 'Laberinto' reapareció cuatro décadas después y confirmó la vigencia del clásico con David Bowie y Jennifer Connelly.

Cuatro décadas después del estreno de Laberinto: la magia del tiempo, Toby Froud, el bebé que dio origen a la historia del filme, reapareció públicamente y llamó la atención de los seguidores del clásico de los años 80 y de David Bowie, protagonista de la producción.

Froud tenía apenas un año cuando participó en la película de 1986 junto al músico británico y la actriz Jennifer Connelly. En la historia, él interpretó al medio hermano de la protagonista, cuya desaparición a manos del Rey de los Goblins desencadenó la aventura en el laberinto.

Hoy, con 41 años, Froud comentó a la revista People que todavía muchas personas lo reconocen por su participación en la cinta. Según explicó, algunos se le acercan para confirmar si es el bebé Toby y otros se sorprenden al ver cuánto cambió con el paso del tiempo.

En la trama, la adolescente Sarah inicia una travesía para rescatar al niño, pese al rechazo inicial que sentía hacia él. El recorrido la hace enfrentarse a criaturas fantásticas creadas con marionetas diseñadas por Jim Henson, director y referente del género. La música del largometraje incluyó canciones originales de Bowie, entre ellas As the World Falls Down.

Froud indicó que no conserva recuerdos claros del rodaje debido a su corta edad. Sin embargo, mencionó imágenes vagas relacionadas con los goblins y el ambiente del set, que formaron parte de su entorno durante la infancia.

El vínculo de su familia con la producción fue clave para su participación. Sus padres trabajaban con Jim Henson en el mundo de las marionetas y se conocieron durante otro proyecto emblemático, El cristal encantado. Cuando nació Toby, ambos colaboraban en la preproducción de Laberinto, lo que facilitó su inclusión en el reparto.

De acuerdo con su testimonio, las criaturas del filme nunca le causaron temor. Creció rodeado de duendes, hadas y personajes fantásticos, por lo que ese universo le resultó cotidiano desde pequeño.

Aunque no continuó como actor, Froud siguió un camino artístico similar al de sus padres. A finales de los años 90 e inicios de los 2000 trabajó en Muppet Workshop, donde participó en producciones como Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero y King Kong.

Actualmente dirige su propia empresa, Stripey Pajama Productions, nombre inspirado en el vestuario que usó en Laberinto. Además, escribió y dirigió el cortometraje de fantasía Lessons Learned.

Como artista de stop-motion, Froud colaboró en películas reconocidas como ParaNorman, Los Boxtrolls, Kubo and the Two Strings y en la serie El cristal encantado: la era de la resistencia, un proyecto que representó un reencuentro con el legado creativo de su familia.

