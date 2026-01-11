Viva

El bebé de ‘Laberinto’ reaparece a 40 años del estreno del clásico protagonizado por David Bowie

Pocas personas saben quién fue el bebé que impulsó la historia de ‘Laberinto’. A 40 años del filme, Toby Froud habló sobre su vida, su entorno creativo y el legado de una película icónica

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El protagonista infantil de 'Laberinto' reapareció cuatro décadas después y confirmó la vigencia del clásico con David Bowie y Jennifer Connelly.
El protagonista infantil de 'Laberinto' reapareció cuatro décadas después y confirmó la vigencia del clásico con David Bowie y Jennifer Connelly. (Screenshot YouTube/Archivo/Screenshot YouTube/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLaberintoPelículaToby FroudDavid Bowie
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.