El ‘antes y después’ del cine: 10 películas que estrenaron hace 20 años y aún amamos

El cine, inevitablemente, evoca olas de nostalgia al recordar estrenos que marcaron la infancia o definieron una época. En 20 años la vida cambió, el niño que veía autos en el televisor hoy los maneja y, ahora, entendemos por qué andar tacones es tan agotador.

Hemos crecido, ciertamente, pero las imágenes de algunas entrañables películas siguen atrapadas en el niño que nunca se fue. Con ese sentimiento, repasamos 10 producciones que en 2026 celebran dos décadas de haber llegado a la pantalla grande.

El laberinto del fauno

Esta cinta hispano-mexicana, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, se estrenó en octubre del 2006. Ambientada en la posguerra española de 1944, mezcla la violencia del régimen franquista con un mundo mágico al que accede Ofelia, una niña que encuentra criaturas fantásticas como el fauno y el Hombre Pálido, en un relato sombrío para adultos.

High School Musical

Dirigida por Kenny Ortega y estrenada en enero de 2006, esta película musical de Disney Channel lanzó al estrellato a Zac Efron y Vanessa Hudgens. La trama sigue a Troy Bolton, un atleta, y a Gabriella Montez, una estudiante aplicada, quienes descubren su pasión por el canto tras coincidir en un karaoke, dejando canciones que aún hoy son recordadas por toda una generación.

'High School Musical' puso a Zac Efron en la gran pantalla y lo popularizó en todo el mundo. (Disney)

El diablo viste a la moda

Esta comedia dramática transformó la visión de la industria de la moda, gracias a las actuaciones de Meryl Streep, como la temida Miranda Priestly, y Anne Hathaway. La historia sigue a una periodista recién graduada que sobrevive al demandante puesto de asistente en la revista Runway, dejando para la posteridad el famoso lema de “amo mi trabajo”.

Meryl Streep y Anne Hathaway reaparecerán en la segunda parte de 'El diablo viste a la moda'. (archivo)

V de vendetta

Ambientada en una Inglaterra futura, dominada por un régimen fascista, este thriller político de ciencia ficción se centra en V, un vigilante enmascarado que utiliza la imagen de Guy Fawkes. Junto a su aliada Evey Hammond, el protagonista busca desestabilizar el sistema opresor en una narrativa que se convirtió en un símbolo cultural de resistencia.

El diseño de la máscara de V, basado en el rostro de Guy Fawkes, fue popularizado mundialmente por el grupo de activistas Anonymous. (Netflix/Netflix)

Cars

Esta producción de Pixar no solo despertó el interés por los motores, sino que exploró el valor de la lealtad. El Rayo McQueen, un auto de carreras ambicioso, termina por accidente en el olvidado pueblo de Radiator Springs en la Ruta 66, donde personajes como Tow Mater le enseñan que hay metas más importantes que ganar la Copa Pistón.

'Cars' fue la última película de Pixar producida de forma independiente, antes de que el estudio fuera adquirido por Disney. (Disney/Disney)

Nacho libre

Protagonizada por Jack Black y dirigida por Jared Hess, esta comedia de 2006 se inspira libremente en la historia del sacerdote y luchador Fray Tormenta. Ignacio, un cocinero de un orfanato en México, decide incursionar en la lucha libre profesional en secreto para mejorar la alimentación de los niños, desafiando las normas de su congregación religiosa.

Jack Black protagoniza Nacho Libre, inspirándose en la vida del cura Sergio Gutiérrez Benítez. (photography by: Daniel Daza/Daniel Daza/Google Play)

En busca de la felicidad

Will Smith protagoniza este drama biográfico junto a su hijo Jaden Smith, bajo la dirección de Gabriele Muccino. Basada en la vida real de Chris Gardner, la película narra la inspiradora y difícil travesía de un vendedor, quien enfrenta la indigencia mientras lucha por conseguir una oportunidad como corredor de bolsa y así asegurar el futuro de su hijo.

En 'En búsqueda de la felicidad', el verdadero Chris Gardner aparece en un breve cameo al final de la cinta, cruzándose con el personaje de Will Smith. (Netflix/Netflix)

Click: perdiendo el control

Esta comedia de ciencia ficción, protagonizada por Adam Sandler, explora las consecuencias de querer acelerar la vida. Un arquitecto recibe un control remoto universal que le permite adelantar o pausar momentos de su realidad, solo para descubrir que, al evitar los conflictos y el dolor, también se pierde de los instantes más valiosos con su familia.

Michael Newman es un arquitecto adicto al trabajo, quien asegura nunca tener tiempo. Un día se encuentra a Morty, un personaje que supuestamente viene a arreglarle sus problemas. (Prime Video/Prime Video)

Noche en el museo

Larry Daley, un padre divorciado que busca estabilidad laboral, acepta un empleo como guardia nocturno en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Durante su primera jornada, descubre que una antigua tabla egipcia hace que todas las exhibiciones cobren vida al caer el sol, obligándolo a poner orden en un caos histórico para no perder su empleo.

Larry Daly (Ben Stiller, izquierda) y Teddy Roosevelt (Robin Williams) exploran los increíbles eventos que ocurren a su alrededor en un museo de historia natural. (Google Play/Google Play)

Poseidón

En esta versión del clásico de desastres, una ola gigante golpea un lujoso crucero en el Atlántico Norte durante la víspera de Año Nuevo. Tras el impacto, el buque queda volcado y un pequeño grupo de sobrevivientes debe emprender un peligroso ascenso a través de las entrañas del barco hacia la superficie, antes de que este se hunda por completo.