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Eiza González sorprende con radical transformación física para nueva película y desata reacción entre famosos

La actriz mexicana mostró el resultado de su exigente preparación física para un personaje que explora los límites del fisicoculturismo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Eiza González cambió su físico para Iron Jane y provocó reacciones de famosos y seguidores en redes sociales.
Eiza González cambió su físico para Iron Jane y provocó reacciones de famosos y seguidores en redes sociales. (AFP/IG/@eizagonzalez)







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