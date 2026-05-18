Eiza González sorprende con radical transformación física para nueva película y desata reacción entre famosos

Eiza González cambió su físico para Iron Jane y provocó reacciones de famosos y seguidores en redes sociales.

Eiza González, actriz mexicana conocida por producciones como Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, sorprendió a sus seguidores tras mostrar una fuerte transformación física para su nuevo proyecto cinematográfico. La artista publicó imágenes de su cambio corporal y generó miles de reacciones entre fanáticos y celebridades.

La intérprete, reconocida por su participación en Baby Driver, Godzilla vs. Kong y la serie El problema de los tres cuerpos, mostró en Instagram una fotografía donde destacó el desarrollo muscular de su espalda. La preparación física responde a su próximo papel en la película Iron Jane.

La actriz explicó que la producción la llevó al mundo del fisicoculturismo y señaló que la historia tiene un significado especial dentro de su carrera.

La imagen se tomó dentro de un gimnasio. La publicación provocó una ola de comentarios entre seguidores que resaltaron el cambio físico y el esfuerzo detrás de la preparación.

Un usuario pidió verla como la próxima Mujer Maravilla. Otros seguidores expresaron sorpresa por el resultado y señalaron expectativa por el estreno del proyecto.

La reacción también alcanzó a varias figuras del entretenimiento.

El actor argentino-mexicano Sebastián Rulli y la actriz y cantante Maite Perroni reaccionaron con aplausos. La actriz y cantante mexicana Karla Díaz utilizó símbolos relacionados con admiración y entusiasmo.

La actriz y productora india Priyanka Chopra compartió varias reacciones que reflejaron sorpresa y admiración por el cambio físico.

La actriz Melissa Fumero, conocida por la serie Brooklyn Nine-Nine, destacó el trabajo realizado por González y elogió el resultado de su preparación. El actor y presentador mexicano Alfredo “Freddy” Lomelí afirmó que el papel podría llevar a la actriz a recibir reconocimientos por su desempeño.

El personaje que interpretará Eiza González en Iron Jane

En Iron Jane, Eiza González interpretará a Janie John, una fisicoculturista cuya infancia estuvo marcada por la negligencia y la invisibilidad.

La historia presenta a una mujer que encuentra en el fisicoculturismo un espacio de aceptación y reconocimiento.

Sin embargo, la trama mostrará una transformación extrema. La protagonista llevará su cuerpo al límite mediante entrenamientos intensos y sustancias destinadas a mejorar el rendimiento. Ese proceso también generará dependencia.

La producción todavía no tiene fecha oficial de estreno.

La película tendrá guion y dirección de Lissette Feliciano, conocida por Women Is Losers.

La directora indicó que la historia aborda la búsqueda de la verdadera fuerza desde una perspectiva emocional. También resaltó el compromiso físico y emocional de Eiza González para construir el personaje y destacó la dinámica entre la actriz y Brandon, quien interpretará a su entrenador.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.