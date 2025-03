Eduardo Solano dijo esto sobre acusación de Christian Sandoval, quien lo tildó de ‘jefe malísimo’

Cristian Sandoval hizo un fuerte señalamiento contra su colega Eduardo Solano, quien fue su jefe en Radio Columbia. Sandoval, durante el programa Teletica Deportes Radio, de Teletica Radio, aseguró que en su carrera únicamente tuvo un “jefe malísimo” y que ese fue Solano.

Eduardo Solano conversó con La Nación sobre los comentarios dichos por su exempleado, de los que dijo no estar al tanto. Además, recalcó que ya tiene 6 años de no trabajar en medios costarricenses, desde su salida de Columbia en 2019.

“Todos hemos tenido buenos o malos jefes; uno también ha tenido buenos y malos empleados. A mí lo que venga no me interesa, yo tengo mis cosas y creo que mi nombre responde por sí solo. Tengo una trayectoria que hace que no me desvele alguien que diga algo como eso”, comentó el periodista, de 65 años.

Al ser consultado sobre si en algún momento tuvo un conflicto personal con Sandoval; Solano expresó no tener interés en referirse al tema, mucho menos una década después de haber terminado su relación laboral con el hoy periodista de Teletica.

“Yo fui jefe de él y posiblemente hubo cosas que no le gustaron; como cuando el empleado no quiere hacer caso al jefe o no le gusta... no sé. Ya eso es una cuestión que no me interesa, porque hace seis años que no estoy en medios locales, y 10 que no tengo relación con él”, aseguró.

Finalmente, el periodista deportivo detalló que está enfocado en sus proyectos con los medios Univisión y TUDN; por los cuales viaja constantemente a México. Por último, enfatizó en que también es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Mundial.

“Los 33 años de trayectoria y la audiencia que tengo en Univisión marcan la respuesta”, añadió.