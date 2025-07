‘E! News’ llega a su fin tras más de tres décadas al aire

El histórico programa E! News cerrará su ciclo televisivo el 25 de setiembre, según confirmaron este jueves 24 de julio medios especializados como Hollywood Reporter, Deadline y Variety. La empresa Versant, actual responsable del canal E! y otras señales de NBCUniversal, decidió cancelar el noticiero nocturno tras 34 años de transmisiones ininterrumpidas.

LEA MÁS: Medios de comunicación en Estados Unidos se preparan para ataques legales en segundo mandato de Trump

La decisión se comunicó a los empleados durante la mañana. Alrededor de 20 personas forman parte del equipo actual del espacio. Algunas podrían ser reubicadas en otras áreas, pero se anticipan recortes de empleados.

El programa, que actualmente se emite a las 11:30 p. m., continuará con nuevos episodios hasta su final. Esta cancelación representa la primera medida editorial de peso tomada por Versant desde su reciente creación.

La marca digital E! News continuará en redes como Instagram, TikTok, YouTube y Snapchat. (Captura Hollywood Reporter)

Pese al cierre del formato televisivo, la marca E! News continuará activa en plataformas digitales. Deadline reportó que las visualizaciones de videos en Instagram subieron un 49% y en TikTok un 52% durante el último año.

En total, la marca alcanza a más de 87 millones de seguidores a través de espacios como The Rundown en Snapchat, Hot Goss en Instagram y RE!CAP en YouTube.

Keltie Knight y Justin Sylvester se desempeñan como presentadores actuales de E! News. La producción ya había sido suspendida en 2020, pero regresó tras una pausa de dos años. Esta vez, el cierre será definitivo en televisión.

LEA MÁS: Periodistas argentinos en alerta por clima ‘hostil’ hacia la prensa bajo gobierno de Javier Milei

Otros programas del grupo seguirán en pantalla. Access Hollywood y Access Daily continuarán desde los estudios. Además, el canal E! mantiene en su oferta contenidos como Botched Presents: Plastic Surgery Rewind, Honestly Cavallari: The Headline Tour, Kimora: Back in the Fab Lane y Dirty Rotten Scandals.

El final de E! News marca el cierre de una etapa clave para el periodismo de entretenimiento televisivo. El espacio, estrenado en 1991, se convirtió en referente para millones de personas que seguían día a día las novedades de Hollywood y del mundo del espectáculo.