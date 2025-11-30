Dua Lipa sorprendió en concierto en Colombia al cantar famoso éxito de Shakira: vea el video

Dua Lipa cantó ‘Antología’ de Shakira en Bogotá. El gesto emocionó al público y provocó reacción en redes por parte de la artista colombiana.

Bogotá vivió una noche memorable este viernes 28 de noviembre, cuando Dua Lipa se presentó en el estadio Nemesio Camacho El Campín como parte de su gira Radical Optimism Tour.

El espectáculo incluyó grandes éxitos de la artista como Break My Heart y Be The One. Sin embargo, el momento más emotivo de la velada ocurrió cuando la intérprete sorprendió al público con una versión en español del tema Antología, uno de los clásicos más recordados de Shakira.

Antes de iniciar la interpretación, la cantante se dirigió al público para invitarles a cantar con ella. En ese instante, los asistentes reaccionaron con euforia. El gesto fue un tributo directo a la reconocida cantante barranquillera.

Dua Lipa cantando Antología en Bogotá 🥹 pic.twitter.com/nFgehGFI2i — Páramo Presenta (@paramo_presenta) November 29, 2025

En un gesto adicional que aumentó la cercanía con sus seguidores, la artista descendió del escenario para interactuar directamente con el público. Este contacto provocó una nueva ola de entusiasmo y consolidó el concierto como uno de los más recordados del año en la capital colombiana.

Horas después del espectáculo, Shakira reaccionó en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la artista expresó que se sintió emocionada al escuchar su canción interpretada por Dua Lipa. Además, destacó que ese tema fue compuesto en la misma ciudad donde ahora había sido cantado por una artista internacional, y agregó que la música tiene la capacidad de unir a personas de distintas partes del mundo.

