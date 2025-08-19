‘Dragon Ball Z’ y ‘Los Caballeros del Zodiaco’ regresan a Teletica: conozca el horario

Los héroes de dos de las series de anime más emblemáticas regresan a la televisión costarricense. Teletica anunció que transmitirá Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco , dos producciones que marcaron a varias generaciones y que ahora buscan conquistar a un público nuevo.

El bloque se emitirá los sábados por la mañana, de 9 a. m. a 11 a. m., un horario tradicional para las caricaturas que durante décadas reunió a familias enteras frente al televisor.

El universo de Dragon Ball sigue la historia de Gokú, un guerrero saiyajin que enfrenta a enemigos que amenazan la existencia de la Tierra. Desde su estreno en 1989, la serie se convirtió en un fenómeno global que impulsó la popularidad del anime fuera de Japón.

Junto a sus aliados, conocidos como los Guerreros Z, Gokú atraviesa batallas épicas contra villanos como Freezer, Cell y Majin Boo, al tiempo que explora los secretos de las Esferas del Dragón.

‘Dragon Ball Z’ y ‘Los Caballeros del Zodiaco’ son dos de los títulos más populares de la productora japonesa Toei Animation. (Crunchyroll)

Por su parte, Los Caballeros del Zodiaco, conocidos internacionalmente como Saint Seiya, narran la lucha de un grupo de guerreros que protegen a la diosa Athena frente a fuerzas malignas. Cada caballero viste una armadura vinculada a una constelación y domina técnicas especiales.

Los protagonistas más recordados son Seiya de Pegaso, Shiryu de Dragón, Hyoga de Cisne, Shun de Andrómeda e Ikki de Fénix.

Ambas producciones se convirtieron en clásicos indiscutibles del anime y hoy se mantienen vigentes gracias a sus historias de amistad, sacrificio y heroísmo.