‘Dragon Ball Z’ y ‘Los Caballeros del Zodiaco’ regresan a Teletica: conozca el horario

Ambas franquicias marcaron generaciones y hoy regresan para conquistar a nuevas audiencias

Por Fiorella Montoya

Los héroes de dos de las series de anime más emblemáticas regresan a la televisión costarricense. Teletica anunció que transmitirá Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco, dos producciones que marcaron a varias generaciones y que ahora buscan conquistar a un público nuevo.








