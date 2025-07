Donald Trump afirma que ‘considera seriamente’ conceder un perdón presidencial a Sean Diddy Combs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza conceder un perdón presidencial al productor y rapero Sean Diddy Combs, quien permanece detenido por cargos relacionados con tráfico sexual y transporte con fines de prostitución.

La revista Deadline informó que personas cercanas al exmandatario consideran que el tema ya no es una idea vaga, sino que ha evolucionado hacia un análisis formal.

Condenado por explotación sexual, Combs espera sentencia en octubre

El empresario musical de 55 años fue acusado de haber utilizado su fama y fortuna para liderar durante una década una red criminal. De acuerdo con la acusación, obligaba a otras personas a participar en actos sexuales impulsados por drogas, valiéndose de amenazas y violencia.

Trump mencionó por primera vez esta posibilidad en mayo durante una conversación informal en el Salón Oval. Según esas fuentes citadas por la revista, desde entonces se ha intensificado el interés en el caso.

En julio, un jurado lo absolvió en tres de las cinco acusaciones en su contra, pero lo declaró culpable parcial. Desde su detención en setiembre del año pasado, permanece en el Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.

Las autoridades le han rechazado múltiples solicitudes de libertad, incluida una por $50 millones.

El juez Arun Subramanian dictará sentencia el próximo 3 de octubre. Se prevé que la pena se ubique entre dos y tres años en una prisión federal, con deducción del tiempo ya cumplido.

Aunque la Fiscalía busca la sanción más alta permitida por ley, la defensa compuesta por diez abogados presentaría una apelación tras conocer el fallo.

Círculo de Diddy busca indulto mientras la Casa Blanca mantiene silencio

Según Deadline, figuras cercanas al entorno personal y profesional de Combs han iniciado contactos con la Casa Blanca para impulsar una solicitud de clemencia presidencial.

No obstante, los abogados Marc Agnifilo y Teny Gerago aseguraron que no harían comentarios sobre esas gestiones y que no participan directamente en ellas.

