Documental que expone los cuatro años de la invasión rusa a Ucrania se verá hoy en el Magaly

En función única, el filme se proyectará este jueves 26 de febrero

Por Christian Montero
El documental sobre los cuatro años de la guerra en Ucrania se exhibirá en el Cine Magaly, este jueves 26 de febrero.
El documental sobre los cuatro años de la guerra en Ucrania se exhibirá en el Cine Magaly, este jueves 26 de febrero. (Foto: /Foto: cortesía)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

