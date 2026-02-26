Documental que expone los cuatro años de la invasión rusa a Ucrania se verá hoy en el Magaly

El documental sobre los cuatro años de la guerra en Ucrania se exhibirá en el Cine Magaly, este jueves 26 de febrero.

A cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, en el Cine Magaly se exhibirá el documental Doors of War en una función especial. La proyección se llevará a cabo este jueves 26 de febrero a las 7 p. m., con la presencia de sus directores Taras Lesiuk y Annick Sheedy McLellan, quienes visitan el país desde Canadá.

Esta función única ofrece al público la posibilidad de ver la película en pantalla grande y participar en una sesión de preguntas con los cineastas inmediatamente después de la proyección.

“Doors of War ha captado la atención internacional por su mirada íntima y reflexiva sobre los impactos del conflicto y la resiliencia humana, consolidando a sus directores como voces relevantes dentro del cine documental contemporáneo sobre la guerra”, detalla la invitación compartida por la Unión Europea que, junto con la embajada de Canadá en Costa Rica, apoyan el evento.

Las entradas tienen un costo de ₡3.300 por persona y están disponibles en el sitio web de Cine Magaly. Se recomienda comprar con anticipación por tratarse de una función especial con cupo limitado.