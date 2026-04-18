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Divorcio en Miami: billonario insiste en dar ‘solo’ $1 millón a su exesposa y desata batalla legal

Empresario busca hacer valer acuerdo prenupcial, mientras su exesposa cuestiona condiciones y lleva el caso a tribunales en Florida

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una disputa por $1 millón y una mansión en Miami marca el divorcio entre un bilionario y su exesposa tras 25 años de relación.
Una disputa por $1 millón y una mansión en Miami marca el divorcio entre un bilionario y su exesposa tras 25 años de relación. (@m_fernandez60/Instagram)







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