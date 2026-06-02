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Director critica a Val Kilmer 18 años después de una película: lo calificó como la peor persona con la que trabajó

El cineasta recordó el rodaje de Conspiracy y afirmó que las conductas del actor habrían generado una fuerte reacción pública en la actualidad

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Por O Globo / Brasil / GDA
Viejas tensiones entre Adam Marcus y Val Kilmer vuelven a la conversación tras la difusión de comentarios que el director publicó y luego eliminó. (Mark Humphrey)







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O Globo

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