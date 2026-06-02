Director critica a Val Kilmer 18 años después de una película: lo calificó como la peor persona con la que trabajó

Viejas tensiones entre Adam Marcus y Val Kilmer vuelven a la conversación tras la difusión de comentarios que el director publicó y luego eliminó.

El director Adam Marcus volvió a referirse a su experiencia laboral con Val Kilmer y lanzó fuertes críticas contra el actor más de 18 años después de que ambos coincidieran en el thriller Conspiracy (2008).

Marcus publicó varios mensajes en la red social Threads en los que recordó el rodaje de la película. El cineasta afirmó que las conductas de Kilmer durante la producción fueron tan problemáticas que, según su criterio, hoy provocarían un fuerte rechazo público. Posteriormente eliminó la publicación, aunque el contenido circuló tras ser divulgado por Entertainment Weekly.

En sus comentarios, Marcus hizo referencia al actor conocido por interpretar a personajes como Iceman y Doc Holliday. Además, aseguró que se trató de la peor persona que conoció y rechazó las críticas de quienes consideran inapropiado cuestionar a alguien después de su fallecimiento.

Val Kilmer murió hace poco más de un año a causa de cáncer. Sin embargo, las declaraciones de Marcus reavivaron una reputación que acompañó al actor durante buena parte de su carrera en Hollywood.

¿Qué papel interpretó Val Kilmer en ‘Conspiracy’?

En Conspiracy, estrenada en 2008, Kilmer dio vida a William “Spooky” MacPherson, un veterano con discapacidad de la Guerra de Irak.

La historia sigue al personaje durante un viaje a Arizona para visitar a un antiguo amigo. Tras descubrir que él y su familia desaparecieron en circunstancias extrañas, inicia una investigación por cuenta propia. La búsqueda lo lleva a descubrir una trama relacionada con inmigrantes indocumentados.

Otros directores también criticaron a Val Kilmer

Las declaraciones de Marcus coinciden con otros testimonios que surgieron durante la trayectoria profesional del actor.

A lo largo de los años, varios directores señalaron dificultades durante sus colaboraciones con Kilmer. Entre ellos figura Joel Schumacher, quien trabajó con él en Batman Eternamente (1995). El realizador lo describió como una persona infantil y complicada dentro del entorno laboral.

También destacó el caso de John Frankenheimer, director de La isla del Dr. Moreau. Tras esa experiencia, aseguró que no volvería a trabajar con Kilmer.

Estas referencias contribuyeron a consolidar la imagen de un actor considerado por algunos colegas de la industria como una figura difícil en los sets de filmación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.