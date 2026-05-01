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Diego Luna gana batalla legal contra Johnnie Walker por usar su imagen en un comercial

Una nueva sentencia reconoce que la marca debe indemnizar al actor mexicano por al menos un 40% de las ganancias del producto que anunció

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria
Diego Luna
Diego Luna, actor de películas como 'Andor', demandó a Johnnie Walker por usar indebidamente su imagen en un comercial de 2013. (AFP)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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