Diego Luna gana batalla legal contra Johnnie Walker por usar su imagen en un comercial

Diego Luna, actor de películas como 'Andor', demandó a Johnnie Walker por usar indebidamente su imagen en un comercial de 2013.

El actor mexicano Diego Luna ganó una batalla legal a la marca Johnnie Walker por el uso indebido de su imagen, la cual había emprendido junto a su colega Gael García desde hace casi 15 años.

Ahora, Luna celebra una nueva victoria que lo pone cada vez más cerca de dar fin a este capítulo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) fallara a su favor, para tutelar la indemnización que la empresa debe reconocerle.

A través de sus redes sociales, el órgano señaló que cuando una empresa utilice la imagen de una persona sin autorización, esta podrá obtener una indemnización mínima del 40% de las ganancias del producto anunciado.

Sin embargo, añadió que a este total no podrán descontarse los costos de producción, distribución y comercialización.

El pronunciamiento, explicaron, deriva del Amparo Directo en Revisión 6448/2025 (correspondiente al caso del llamado “Charolastra”, aunque no detallaron nombres) en el que la empresa intentaba reducir la cantidad de la indemnización.

Además, la SCJN estableció algunos parámetros, como que el monto a pagar debe calcularse de acuerdo con las ventas realizadas en el lugar y el tiempo en el que se difundió la campaña.

Asimismo, se ordenó que, en el caso del actor de Andor también se emita una nueva sentencia que aplique estos parámetros y refuerce la reparación del daño.

¿Por qué demandó Diego Luna a Johnnie Walker?

La Corte Superior de Justicia de la Nación de México protegió el monto de indemnización que Diego Luna deberá recibir, ante el intento de reducirlo por parte de la marca Johnnie Walker. (AFP)

El conflicto entre el actor y la empresa inició en 2011, cuando se emitió la campaña Caminando con gigantes en la que se utilizó la imagen de Diego Luna y Gael García sin su consentimiento.

Ambos iniciaron diferentes procesos legales alrededor del 2013 y, desde entonces, el litigio se ha alargado por diferentes recursos legales.

En el 2022, la SCJN confirmó que sí existió un uso indebido de imagen, concediendo así la victoria a los artistas. Gael obtuvo el 40% de las ganancias relacionadas con la campaña, mientras que para Diego el monto debía calcularse en un juzgado civil.