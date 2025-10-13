Diane Keaton dejó una herencia multimillonaria que será dividida entre sus dos hijos adoptivos

Diane Keaton y su familia asistieron al estreno de la película Book Club, de Paramount Pictures, en el Regency Village Theatre, el 6 de mayo de 2018 en Westwood, California.

La actriz Diane Keaton, fallecida el sábado 11 de octubre, dejó una fortuna estimada en $100 millones. Ese patrimonio será dividido en partes iguales entre sus hijos Dexter Keaton, de 29 años, y Duke Keaton, de 25.

Ambos fueron adoptados por la intérprete entre finales de los años 90 e inicios de los 2000. Dexter fue adoptada en 1996 y actualmente es socia de una clínica veterinaria.

Está casada desde 2020 con Jordan White. Duke fue adoptado en 2001, cuando tenía un año. Mantiene un perfil bajo y no se conocen detalles de su vida profesional ni tiene redes sociales públicas.

La causa de muerte de Keaton aún no ha sido confirmada. Sin embargo, personas cercanas indicaron que su salud estaba deteriorada desde hace algún tiempo.

El sitio Page Six informó que la actriz no acumuló su riqueza únicamente por su carrera en el cine. Parte de su fortuna surgió gracias a su actividad en bienes raíces, donde adquirió y restauró propiedades que luego revendía.

Además, la revista People reveló que, en marzo pasado, Keaton sorprendió a su círculo más cercano al poner a la venta su mansión en Los Ángeles. La propiedad, de cinco habitaciones y siete baños, fue ofrecida en $29 millones. No se conoce si llegó a concretarse la venta.

En 2008, Keaton comentó en una entrevista con la revista Ladies Home Journal que la maternidad no fue una prioridad en su vida, pero con el tiempo sintió que era el momento adecuado para adoptar. La actriz dijo que consideró durante años la posibilidad de ser madre y que finalmente tomó la decisión.

Diane Keaton nació en 1946 y se consolidó como una de las actrices más reconocidas del cine estadounidense. En 1978 ganó el Oscar a Mejor Actriz.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.