Viva

Día del Libro en Costa Rica: Guía de actividades gratuitas, ferias y horarios

Esta importante fecha se celebra este 23 de abril con ferias, talleres y presentaciones editoriales en bibliotecas, museos y centros comerciales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Costa Rica se prepara para sumarse a la conmemoración mundial del Día Internacional del Libro, este jueves 23 de abril. Con una agenda robusta, diversa y descentralizada, el país busca convertir la lectura en el epicentro de la convivencia ciudadana durante toda la semana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Día del Libro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.