Día del Libro en Costa Rica: Guía de actividades gratuitas, ferias y horarios

Costa Rica se prepara para sumarse a la conmemoración mundial del Día Internacional del Libro, este jueves 23 de abril. Con una agenda robusta, diversa y descentralizada, el país busca convertir la lectura en el epicentro de la convivencia ciudadana durante toda la semana.

Museos, bibliotecas, universidades y centros comerciales abrirán sus puertas con propuestas que van desde la tradicional liberación de textos hasta innovadores espacios de creación artística y conversatorios virtuales.

La efeméride rinde homenaje a pilares de la literatura universal como Miguel de Cervantes y William Shakespeare. En el contexto nacional, esta fecha se convierte en la plataforma de lanzamiento para estrategias que buscan democratizar el acceso al conocimiento, fomentar el hábito en las nuevas generaciones y fortalecer la industria editorial costarricense.

En la Biblioteca Pública de Cartago se realizará la dinámica de 'dejar ir', donde el lector que encuentra un libro se compromete a 'liberarlo' nuevamente en un espacio público tras finalizar su lectura. (Cortesía /Cortesía)

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En el marco del Día del Libro, el Ministerio de Cultura y Juventud, en conjunto con otras instituciones, lanzó una iniciativa que busca activar bibliotecas, centros educativos, espacios culturales y comunidades en todo el territorio nacional para fomentar la lectura.

Entre las actividades destaca la Pausa Nacional de la Lectura, que se efectuará este jueves. Es una convocatoria abierta para que, entre las 9 a. m. y las 9:15 a. m., instituciones públicas, comercios y hogares detengan su pulso para dedicar quince minutos al placer de las letras.

Por su parte, en San José, la Biblioteca Nacional se transformará en un hervidero cultural. A las 10 a. m., el encuentro de escritoras Abra palabra reunirá voces femeninas de diversas generaciones para discutir los retos de la creación en la era digital.

En la Biblioteca Pública de Cartago, entre las 11 a. m. y el mediodía, se realizará su tradicional liberación de libros, permitiendo que las historias viajen de mano en mano por las calles de la Vieja Metrópoli.

Esta actividad es una dinámica para fomentar la lectura de forma abierta y comunitaria. Consiste en dejar libros en espacios públicos —como bibliotecas, parques, museos o incluso cafeterías— para que cualquier persona pueda tomarlos gratuitamente, leerlos y, si lo desea, volver a liberarlos en otro lugar para que sigan circulando.

Otras actividades del Ministerio de Cultura

23 de abril:

4 p. m. Conversatorio 1881-2026: El legado de Joaquín García Monge en la Biblioteca Nacional

en la Biblioteca Nacional 4 p. m. Presentación de Mediumnidad: los dones que dormían en mí, en la Biblioteca Pública de Liberia

en la Biblioteca Pública de Liberia 2 p. m. Presentación de libros El silencio de los sabios y La luz de las esferas, en el Museo Nacional

Hasta el 24 de abril: Gira del Bibliobús, en Puntarenas

Hasta el 26 de abril: Liberación de libros, en el Museo de Arte Costarricense

Hasta el 26 de abril: Liberación de Revista Brenesia, en el Museo Nacional

Literatura en cada rincón

Lincoln Plaza tendrá actividades que incluyen presentaciones de libros con escritores nacionales, entre ellos Ingrid Ávalos, Gabriela Vindas, Macarena Barahona, Steven Cubillo, entre otros. (Cortesía /Cortesía)

La celebración trasciende las instituciones tradicionales para habitar espacios cotidianos. El centro comercial Lincoln Plaza ha diseñado el Festival del Libro 2026, que se extenderá del viernes 24 al domingo 26 de abril, de 10 a. m. a 8 p. m.

Este espacio contará con la participación de figuras de la talla de Anacristina Rossi, quien compartirá con sus seguidores, y del escritor Jonathan Córdoba, encargado del conversatorio ¿Y ahora qué? Publiqué mi primer libro y cómo lo vendo.

El festival también explorará nichos temáticos fascinantes: desde la influencia femenina en el universo de J. R. R. Tolkien hasta análisis de la crónica negra nacional con la obra El Psicópata, de Otto Vargas.

Para los más pequeños se presentará la obra de títeres Cocorí, talleres de escritura creativa y sesiones de encuadernación artesanal que buscan despertar el oficio del libro desde la niñez.

Universo de libros en el TEC

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) organizará la feria Universo de Libros 2026, en la Biblioteca José Figueres Ferrer. En ese marco, este jueves 23 de abril el campus central en Cartago será sede de un micrófono abierto, dedicado a las voces de Umberto Eco y Jorge Luis Borges, mientras que a las 6 p. m., en el campus de San José, se proyectará la película Cacería en Venecia.

Por su parte, el 24 de abril, a las 10 a. m., habrá un cuentacuentos en la Biblioteca José Figueres Ferrer. El mismo día, a la 1:30 p. m., se realizará un bingo del saber digital, en el espacio de aprendizaje Learning Commons.

El sábado 25 de abril la feria culmina con actividades lúdicas y participativas dirigidas especialmente a público joven e infantil. Entre las 9 a. m. y las 3 p. m., el Campus Tecnológico Local San José albergará la Zona Lúdica: Juega, aprende y compite.

A lo largo del día, también se realizará una caminata con experimentos divertidos para 50 niños y niñas de la escuela Juan Pablo II, como parte de una jornada que combina aprendizaje, recreación y acercamiento a la lectura.