Desfile de las Rosas 2026: canales, transmisiones y horarios para ver el evento en Centroamérica

El Desfile de las Rosas 2026 tendrá casi 40 carrozas.

El Desfile de las Rosas llegará a su edición número 137 este 1.º de enero de 2026. El tradicional evento, que recorre las calles de Pasadena, California, se celebrará bajo el lema oficial “La magia del trabajo en equipo”.

Como es costumbre, el desfile presentará sus icónicas carrozas, las bandas de marcha de diversas partes del mundo y unidades de caballería, atrayendo a una audiencia global de millones de personas.

En esta edición del célebre evento, el cual se realiza desde 1890, el mariscal será la leyenda de la NBA Magic Johnson. El exjugador de baloncesto, de 66 años, jugó toda su vida con los Lakers, donde ganó cinco títulos y fue parte del llamado Dream Team que ganó el oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992.

Johnson también dejó huella a nivel social, especialmente por convertirse en el primer jugador activo de la NBA en hacer público que contrajo el VIH.

“La elección de Johnson como Gran Mariscal se integra perfectamente con el tema del desfile de este año: ‘La magia del trabajo en equipo’. Con su nombre (Magic) en el tema, parece que fue el destino”, justificó Mark Leavens, presidente de la organización del desfile.

A continuación, el detalle de cómo sintonizar el evento en los diferentes países de la región:

Costa Rica

En Costa Rica, Teletica Canal 7 tendrá una transmisión especial del desfile, con un despliegue con presentadores, especialistas y un corresponsal especial desde Estados Unidos.

Por segundo año consecutivo, el reconocido periodista Elías Alvarado realizará enlaces en vivo desde Pasadena. Por su parte, en el set principal estarán Jennifer Segura de Buen día; Juan Carlos Zumbado, de Más que noticias y Mariela Montero, de 7 Días.

Elías Alvarado, de Teletica, estará en el Desfile de las Rosas 2026. (Archivo)

Los conductores televisivos serán respaldados con el análisis técnico de Andrea Fonseca, quien es experta en decoración floral, y de Ernesto Gallardo, especialista en música y bandas.

Teletica iniciará su cobertura a las 8 a. m. con historias y ambiente previo. De manera oficial, desde las 10 a. m. a 12:30 p. m. tendrá lugar el Desfile de las Rosas. Posteriormente, especialistas y presentadores harán un resumen y análisis final del evento.

Por su parte, Repretel también pasará el desfile. Lo hará a través de Canal 6, mediante una señal internacional a partir de las 9 a. m.

El Salvador

En El Salvador, el evento podrá seguirse a través de la señal de Canal 6. La programación está definida de la siguiente manera:

9 a. m.: Inicio de la previa especial con los pormenores del evento.

Inicio de la previa especial con los pormenores del evento. 10 a. m.: Inicio de la transmisión en vivo del desfile.

Guatemala

Magic Johnson será el mariscal del Desfile de las Rosas 2026. (Tournament of Roses)

Los televidentes guatemaltecos cuentan con dos opciones en televisión abierta para sintonizar el desfile:

Canal 3.

Canal 7.

La emisión de ambos canales iniciará a partir de las 9 a. m.

Países sin transmisión local y opciones alternativas

Para los residentes en países como Honduras y Nicaragua, que no transmitirán el evento en las televisoras locales, o quienes prefieran plataformas digitales, existen otras opciones.

En primer lugar, YouTube. El canal oficial de Rose Parade emitirá la señal en directo original (en inglés) sin costo.

Además, este año, por primera vez, la cadena internacional Telemundo tendrá una transmisión en español que podrá verse en varios países a través de la televisión paga, a partir de las 10 a. m. También existen otras plataformas de pago como TDMAX, VIX y Pluto TV.