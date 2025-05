Descubra 9 restaurantes imperdibles en Costa Rica... todo gracias a ‘Ñom Ñom’

Dicen que un buen platillo se disfruta tres veces: el primer placer llega cuando se elige la comida, dejándose guiar por la diversidad de ingredientes que propone el restaurante; luego sigue la degustación, cuando desde el primer bocado se complace a todos los sentidos. Finalmente, llegamos a la tercera experiencia, cuando el recuerdo de aquel platillo protagoniza, a partir de ese instante, los antojos más salvajes de un comensal enamorado.

Eso lo sabe muy bien, Ñom Ñom un blog costarricense de reseñas de comida, donde al menos 100.000 usuarios aprovechan las recomendaciones de una amplia variedad de restaurantes. Es imposible entrar al perfil y no salir antojado de probar algo nuevo: rice and beans, pizzas, cheesecakes, pollo frito y bubba teas, son algunos de los comestibles que figuran en su plataforma.

El anonimato es clave, no hay un nombre para este proyecto que no sea Ñom Ñom, esto porque, según su fundadora, “el centro de todo es la comida”, motivo por el que prefiere no robar protagonismo.

Su anonimidad le otorga ciertos beneficios, entre ellos, pasar desapercibida cuando decide visitar algún restaurante; una pasión que tiene desde su juventud y que conserva hasta la actualidad.

Como parte de sus actividades culinarias, Ñom Ñom creó una ruta gastronómica diversa, basándose en el servicio, la calidad de la comida, el precio y qué tan innovador es el lugar. Sodas y restaurantes están incluidos en esta recopilación, que destaca lugares deliciosos de cada provincia.

A continuación, la lista prometida... ¡Buen provecho!

Ruta gastronómica para decir: “¡Ñom Ñom!"

San José

El Mercado Central

Entre sodas y olores criollos, el Mercado Central es una parada obligatoria para saborear la tradición costarricense. (Archivo /Archivo, Blog 'Ñom Ñom' para 'La Nación')

Este lugar, que es catalogado por la blogger como “un clásico”, se ha convertido en un punto distintivo de la capital. Este espacio, dedicado a la tradición, es una verdadera celebración de la gastronomía costarricense y, por ende, es el lugar ideal para visitar en San José si se desea reconectar con las raíces.

Alajuela

Don Rufino (La Fortuna)

Alta cocina en La Fortuna: Don Rufino transforma ingredientes locales en experiencias memorables. (Instagram/Instagram, Blog 'Ñom Ñom' para 'La Nación')

La mejor opción para celebrar una ocasión especial. Don Rufino ofrece platillos calificados por el blog como espectaculares, una atención de primera y un ambiente atractivo a la vista.

Ubicado en La Fortuna de San Carlos, este restaurante tiene más de 10 años mezclando sabores de Costa Rica y del mundo, con el objetivo de brindar a sus comensales una experiencia culinaria única.

Cartago

Bocadito de Cielo

A la altura de su nombre, este rincón brumoso es ideal para un paseo de un día junto a la familia. (Instagram/Instagram)

Los brumosos tienen la ventaja, con el clima particular que caracteriza esta provincia, que una buena olla de carne resulta no solo deliciosa sino también reconfortante. En palabras del blog, Bocadito del cielo es el lugar ideal para cumplir el antojo y, de paso, dar un paseo de un día con sorprendentes vistas. Tal como sugiere su nombre, el lugar parece estar en el mismísimo cielo.

Heredia

Esta es la primera vez que Ñom Ñom hace trampa, y con justa razón: no fue posible elegir un solo lugar en una provincia con una oferta gastronómica tan variada como la de Heredia.

Soda El Semáforo

La soda El Semáforo se ha convertido en favorita por su comida típica, que complace tanto los antojos de madrugada como los del mediodía. Tacos, chalupas y ravioles son algunas de las delicias que se pueden disfrutar en este pequeño y acogedor local ubicado en La Aurora.

Restaurante Chagos

Gallitos de ternera, chocolate caliente y un paisaje que acompaña: Chagos es puro encanto en Barva. (Instagram/Instagram)

El restaurante Chagos también se gana un lugar especial en esta lista. Famoso por sus gallitos de ternera y su chocolate caliente con Baileys, este sitio no solo ofrece buena comida, sino también un ambiente encantador. Su ubicación, en carretera hacia el volcán Barva, convierte cada visita en una experiencia completa.

Puntarenas

San Lucas Treetop Dining Experience

Comer en las alturas toma un nuevo significado en San Lucas, donde cada plato se disfruta con una impresionante vista. (Instagram/Instagram, Blog 'Ñom Ñom' para 'La Nación')

Adentrándose en el Pacífico se encuentra San Lucas Treetop Dining Experience, un restaurante escondido en la copa de los árboles en Monteverde. Calificado como gourmet, es ideal para celebrar ocasiones especiales.

A través de sus platillos, el restaurante cuenta historias de la cultura costarricense, y promete a cada comensal una noche que jamás olvidará.

Guanacaste

Coyol

Coyol ofrece una experiencia completa, desde las vistas hasta los platillos, este es un lugar que hay que visitar en Nosara. (Instagram /Instagram, Blog 'Ñom Ñom' para 'La Nación')

La creadora del blog explica que este restaurante no solo ofrece buena comida, sino que brinda una experiencia completa. Uno de sus principales atractivos es presenciar el atardecer, que tiñe los cielos de Nosara.

La recomendación es clara: llegar con tiempo, tomarse fotos, disfrutar del final del día, mecerse en el icónico columpio y, finalmente, sentarse a cenar. Así se vive la experiencia completa en Coyol.

Limón

Esta provincia conquistó el paladar de la bloguera. En sus palabras, fue el destino que más la cautivó debido a que la oferta gastronómica es muy amplia, y por este motivo eligió dos lugares para hacerle justicia a tanta variedad:

Soda Riquísimo

Rice and Beans como debe ser: auténtico, suculento y con el sello caribeño bien puesto. (Blog 'Ñom Ñom' para 'La Nación' /Blog 'Ñom Ñom' para 'La Nación')

Soda Riquísimo no falla, este lugar es el ideal para comer un delicioso rice and beans si se busca algo más tradicional. Pero si usted está con ánimos de arriesgarse un poco más, la bloguera recomienda los camarones en salsa caribeña y, por supuesto, el pollo que ofrecen, pues también lo considera delicioso.

Chooo Chicken

Recientemente descubierto y ya imprescindible: Chooo Chicken es puro sabor caribe. (Instagram/Instagram, Blog 'Ñom Ñom' para 'La Nación')

Luego está Chooo Chicken, un lugar que aunque la creadora lo descubrió recientemente, considera que el pollo frito con chile panameño y los mogambos son una opción segura. ¡Les encantará!

El buen comer

La comida, por defecto, es una expresión cultural, una muestra de emociones y un medio para contar historias. Cuando lo entendemos así, resulta evidente que no se trata únicamente de probar platillos.

Ver el queso caer en finas lajas sobre la pasta, escuchar carcajadas al otro lado del restaurante, oler una mezcla de especias, saborear un postre o incluso tomar con las manos una buena porción de pizza, son formas de confirmar que el buen comer es una experiencia multisensorial.

Para Ñom Ñom, La comida cuenta historias, pero solo para quienes están dispuestos a escuchar, por eso su invitación es a salir de la zona de confort y probar lugares, una premisa que se mantiene en cada publicación que realiza.

Esta propuesta de mantenerse de incógnita le ha dificultado crecer en la plataforma, debido a la falta de “humanización de contenido” que exige el algoritmo. Sin embargo, gracias a la intriga de sus seguidores por saber quién está detrás de cámaras, su éxito se sigue cocinando a 8 años de su fundación.

Actualmente, su fundadora combina el blog con su trabajo de oficina. No tiene planes de revelar su identidad, pues no lo considera necesario. Mientras tanto, seguirá recomendando platillos, compartiendo experiencias y antojando a su comunidad cada vez que pueda. Porque su objetivo es claro: que todos disfruten del buen comer.