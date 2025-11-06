Depredador vuelve a los cines muy distinta a ‘la de Schwarzenegger’: la franquicia toma este nuevo y riesgoso camino

En 'Depredador: tierras salvajes', nueva película de la franquicia que empezó en 1987 con Arnold Schwarzenegger a la cabeza, el protagonista se muestra vulnerable y en búsqueda de su identidad.

Depredador vuelve a los cines con un apetito voraz y con muchas ganas de que el público sea su nueva presa, da igual si se trata de capturar a nuevos fanáticos o de reenganchar a los seguidores que, en los últimos años, se encuentran algo resfriados con la icónica saga.

La razón es que en Depredador: Tierras salvajes, nueva entrega que se estrena este jueves 6 de noviembre en Costa Rica, la apuesta es innovadora y lo que menos pretende es recorrer el camino fácil de abrazar la nostalgia. ¿Será una propuesta acertada?, eso estará por verse.

La película, dirigida por Dan Trachtenberg, presenta una historia en que, sin escatimar en acción y violencia, el protagonista es débil y está en búsqueda de su identidad.

“La película es tan violenta que resulta casi un milagro que haya obtenido una clasificación PG-13, cuando todas las anteriores —excepto Alien vs. Predator— fueron R”, acotó el destacado crítico Peter Debruge, para el medio Variety.

La trama gira en torno a Dek, un joven hijo de un importante líder Yautja (nombre de la especie de criatura alienígena que todos llamamos Depredador) que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de demostrar la valía de la que, a ojos de su entorno, carece totalmente.

Desterrado por su clan, se decide a emprender un viaje a un planeta remoto en busca de un rival digno al que vencer y, de esta manera, tomar la gloria y el respeto que anhela. En esta arriesgada aventura se encuentra a Thia, un ser sintético (un tipo de androide), que se convierte en su más inesperada aliada.

La compañera de viaje es interpretada por la reconocida actriz Elle Fanning, quien de acuerdo a la crítica especializada que accedió al filme antes de su estreno, es uno de los puntos más altos del largometraje.

Por dar un ejemplo, el periodista especializado de The Hollywood Reporter, Richard Lawson, destacó el aporte de Fanning para descomprimir el caótico y violento ambiente de la película.

“Fanning aporta ligereza y humor, rompiendo con la rigidez guerrera típica de los Depredadores. Es el complemento ideal para las grotescas criaturas que Dek enfrenta, y su presencia evita que la historia caiga en la desesperanza”, reseñó Lawson.

“Eso sí, para irritar a los fanáticos puristas, Thia y Dek adoptan una criatura peluda y adorable —una especie de monito digital sacado de Pixar— que los acompaña en su viaje", agregó.

El reto de mantener vivo al Depredador

Elle Fanning, quien interpreta a Thia, compañera del protagonista, es uno de los puntos altos de la película 'Depredador: tierras salvajes'. (20th Century Studios)

Casi cuatro décadas después de que con Arnold Schwarzenegger a la cabeza el mundo conociera de Depredador, es claro que la producción trascendió al actor.

Sin dudas, el aterrador guerrero extraterrestre fue un acierto del mítico John McTiernan, con mucho potencial para quedarse como uno más de los monstruos a los que el fortachón de época les dijera “hasta la vista, baby”.

En ese contexto, en el que Depredador no tiene a figura a quien atarse, es que este 2025 un inexperimentado cineasta continúa la retadora misión de expandir una franquicia de nueve películas (contando esta y los crossovers con Alien) que, aunque clásica y exitosa, ha dado tumbos y para muchos pide un adiós digno.

Anteriormente, Trachtenberg fue el encargado de retornar con un filme de Depredador, tras cuatro años de ausencia, cuando en 2022 estrenó la cinta Presa, situada en el siglo XVIII.

Posteriormente, a principios de este año, el novel director, con gran cercanía al mundo digital, lanzó Depredador: asesino de asesinos, una película de animación que pasó por las plataformas de streaming sin mayor suceso.

Thia (una sintético) y Dek (Depredador) se vuelven en una llamativa pareja de aventuras en 'Depredador: tierras salvajes'. (20th Century Studios)

Ahora, al parecer, los esfuerzos van dirigidos en explorar arcos narrativos mucho más emocionales y profundos, los cuales generen empatía entre la audiencia.

“¿Qué pasaría si tomamos a este monstruo clásico del cine y logramos que lo apoyen? Queríamos que la gente se identificara con una criatura que, aunque es vulnerable, no deja de ser aterradora”, explicó Trachtenberg.

“Queríamos darle un aire de nobleza y dignidad, de una manera que no se suele ver en este género”, añadió.

Esto, por supuesto, tiene el alto riesgo de caer en cursilería indeseada, sobre todo para los fiebres de la acción. De hecho, hay quienes apuntan que esta cinta cruzó la raya, y el resultado final fue un Depredador versión Pixar y family friendly.

“No me ha hecho gracia. Se supone que Dan Trachtenberg venía a resucitar la franquicia, no a convertirla en Guardianes de la Galaxia. Pero eso es lo que nos ha traído una peli de aventuras espectacular, salpicada de humor facilón, mensajes positivos sobre el valor de la amistad y bastantes miembros cercenados", señaló con dureza el crítico español Chema Mansilla.

Eso sí, de momento parecen ser más los entusiastas que los detractores de este norte de la franquicia. La película empezó con buen pie en el sitio especializado Rotten Tomatoes, donde figura con un 90% de aprobación en su famoso tomatómetro.

Lo único que falta es que usted la vaya a ver y emita su propio criterio. La película Depredador: Tierras salvajes estará disponible en todas las salas de cine comerciales de Costa Rica, a partir de este 6 de noviembre.