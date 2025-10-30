Viva

Deportista que ganó oro para Costa Rica rompe en llanto al contar que su hijo la rechaza: vea el duro momento

‘Mamá, váyase’, fue la dura frase con que se topó la destacada atleta, quien acaba de campeonizar en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Gloriana Quesada
La deportista costarricense Gloriana Quesada, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, hizo la dura revelación en el programa 'Íntimo'. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gloriana Quesada
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.