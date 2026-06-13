Demuelen histórico edificio en Heredia que data de 1856 y muchos lamentan su adiós: vea el impactante video

El edificio era una de las casas de adobe más antiguas de Heredia.

En el día en que Belén celebra a San Antonio, su patrono, la ciudad herediana vio caer un pedazo de su historia. Este sábado 13 de junio, un vecino de adobe y 170 años de edad dijo adiós, desmoronado, en el corazón del cantón.

Como se ve en videos en redes sociales, uno de ellos compartido en la página de Facebook Heredia por media calle, la mañana de este sábado 13 se llevó a cabo la demolición del edificio, conocido en las últimas décadas como El Sesteo.

Este inmueble databa de 1856 y estaba ubicado a 100 metros de la iglesia de San Antonio de Belén. Era una de las casas de adobe más antiguas. A mediados de los 80 empezó a funcionar como bar y restaurante con el nombre que evocaba los sesteos, puntos de descanso para quienes, siglos atrás, transitaban las calles de lastre ticas con sus mulas, caballos y bueyes.

Durante los años recientes, el edificio permaneció cerrado al público. No obstante, era uno de los puntos visuales más llamativos de la cabecera belemita. El impactante video de su demolición ha causado el lamento de gran cantidad de personas.

“Qué lástima que no valoremos el preservar y darle mantenimiento a casas tan hermosas, parte de nuestra cultura y patrimonio”, “Cómo duele cuando pasan estas cosas, lo que un día embelleció San Antonio, ahora lo destruyen”, “Qué doloroso”, “Un sacrilegio; adiós a un ícono belemita”, “No entiendo por qué no conservan las fachadas como en otros países”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El edificio fue usado algunas décadas como bar restaurante, bajo el nombre de El Sesteo. (Facebook)

Por otra parte, algunos apuntan a la presunta encrucijada en que se ven los dueños de este tipo de edificios, pues cuando reciben una declaratoria patrimonial (no era el caso de El Sesteo) esta no viene acompañada de recursos para el cuidado necesario de los inmuebles históricos, por lo que para ciertos propietarios es más fácil venderlos para el uso comercial.

De acuerdo con El Guacho, medio local belemita, el Concejo Municipal buscó emprender un proceso para evitar la demolición, a través de una moción aprobada en la sesión ordinaria 18-2026 del 24 de marzo de este año.

Además, miembros del Concejo aseguraron al medio que la protección del inmueble era una lucha que se daba desde años atrás, pero cuyo talón de Aquiles era la comunicación con los propietarios. Así lo describió Lourdes Villalobos, presidenta de la Comisión de Cultura y regidora de Belén.

“La comisión de cultura hizo todo lo que pudo en su momento. Se llamó a los propietarios. Al comienzo no querían atender; se solicitó que vinieran aquí y entonces, al final, la empleada doméstica era la que atendía. ‘La señora no podía, ellos no querían vender; por favor, no molesten más, no queremos vender’, y así nos fuimos”, comentó Villalobos.

“No hubo manera, ellos no querían en ese instante vender. Nosotros no podíamos pelear contra eso, pero se insistió una y mil veces”, añadió.