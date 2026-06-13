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Demuelen histórico edificio en Heredia que data de 1856 y muchos lamentan su adiós: vea el impactante video

En las últimas décadas, el inmueble de adobe fue usado como bar-restaurante y era conocido como El Sesteo

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Por Juan Pablo Sanabria
El Sesteo
El edificio era una de las casas de adobe más antiguas de Heredia. (Facebook)







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El SesteoBelén
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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