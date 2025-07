‘Demon Slayer: Infinity Castle’: ¿Cuándo se estrena la película de ‘Kimetsu no Yaiba’ en Latinoamérica?

La esperada película Demon Slayer: Infinity Castle, basada en el popular anime japonés Kimetsu no Yaiba, ya tiene fechas de estreno confirmadas.

Esta producción marca el inicio de una trilogía cinematográfica que servirá como cierre definitivo para la historia de Tanjiro Kamado y sus compañeros, luego de que se descartara una quinta temporada de la serie.

Trailer de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle

La cinta llegó primero a los cines de Japón el 18 de julio de 2025. A partir de agosto, comenzará su lanzamiento internacional, y el 11 de setiembre estará disponible en Latinoamérica, bajo la distribución conjunta de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

El filme estará disponible tanto en japonés con subtítulos como con doblaje al español y castellano. Además, se proyectará en IMAX y en otros formatos premium, como pantallas de gran formato, lo cual permitirá a los seguidores del anime vivir la experiencia en máxima calidad audiovisual.

Países Fecha de estreno Malasia, Singapur, Hong Kong, Pakistán 14 de agosto de 2025 Camboya, Indonesia, Vietnam 15 de agosto de 2025 Filipinas 20 de agosto de 2025 Costa Rica, México, Colombia, Chile, Perú 11 de septiembre de 2025 Argentina, Bolivia, Brasil, el Caribe 11 de septiembre de 2025 República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela 11 de septiembre de 2025 Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Armenia, Azerbaiyán, Baréin 11 de septiembre de 2025 Croacia, República Checa, Dinamarca, Egipto, Etiopía, Georgia 11 de septiembre de 2025 Grecia, Hungría, Islandia, Irak, Israel, Italia, Jordania, Kazajistán 11 de septiembre de 2025 Kuwait, Líbano, Lituania, Macedonia, Países Bajos, Omán 11 de septiembre de 2025 Portugal, Qatar, Arabia Saudita, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia 11 de septiembre de 2025 Suiza (de habla italiana), Siria, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos 11 de septiembre de 2025 India, Mongolia, España, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Kenia, Letonia 12 de septiembre de 2025 Nigeria, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Reino Unido 12 de septiembre de 2025 Bélgica, Francia, África francófona, Luxemburgo, Suiza (francófona) 17 de septiembre de 2025 Moldavia 18 de septiembre de 2025 Alemania, Suiza (alemana) 25 de septiembre de 2025 Austria 26 de septiembre de 2025

¿Qué mostrará “Demon Slayer: Infinity Castle”?

La nueva entrega adaptará el arco final del manga creado por Koyoharu Gotōge. En esta etapa, los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios se encuentran en pleno entrenamiento Hashira, un riguroso programa diseñado para enfrentar la amenaza definitiva: Muzan Kibutsuji, líder de los demonios.

Durante este entrenamiento, Muzan irrumpe en la Mansión Ubuyashiki, lo que provoca que Tanjiro y los Hashira acudan en su defensa.

Sin embargo, son atrapados y transportados al Castillo Infinito, una dimensión dominada por los demonios, donde se llevará a cabo la batalla final por la humanidad.

Esta película contará con la participación musical de dos reconocidas artistas del anime: Aimer, con el tema A World Where the Sun Never Rises, y LiSA, quien interpretará Shine in the Cruel Night.

La trilogía cinematográfica pondrá punto final a una de las franquicias más exitosas del anime en los últimos años, cuya adaptación animada ha alcanzado récords de audiencia y recaudación a nivel global.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.