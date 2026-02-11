Viva

De viajar en Tica Bus a llenar escenarios: La historia de amor entre Señor Loop y Costa Rica

Este viernes 13 de febrero, la banda panameña regresa en concierto para repasar completo su disco ‘Vikorg’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Señor Loop
Los panameños de Señor Loop mantienen una sólida relación de cariño y agradecimiento con su público de Costa Rica. Eso se afianzará con el concierto que presentarán el 13 de febrero en San José. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Señor LoopConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.