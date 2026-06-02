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De sembrar piña y dejar el canto por las burlas a triunfar en Teletica: el muchacho de Río Cuarto que ganó ‘Batalla de Karaoke’

Tras coronarse en la primera temporada del formato de Canal 7, Josué Arce contó a ‘La Nación’ su historia, experiencia en el programa y planes futuros (incluido lo que hará con el premio)

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Por Juan Pablo Sanabria
Josué Arce, ganador 'Batalla de karaoke', de Teletica
Josué Arce audicionó para 'Batalla de karaoke' en Pital de San Carlos y terminó ganando el programa de Teletica meses después. (Cortesía Teletica)







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Josué ArceBatalla de Karaoke
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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