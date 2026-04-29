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De la adicción a la barbería solidaria: joven costarricense regala cortes y comida a habitantes de la calle

En su perfil de Facebook el muchacho muestra la labor que realiza, no solo al cortar cabello y barba, sino al brindar un mensaje de esperanza

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Por Jessica Rojas Ch.
Barbero
El joven barbero brinda servicios de corte de cabello y barba de manera gratuita a los habitantes de calle. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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