De la adicción a la barbería solidaria: joven costarricense regala cortes y comida a habitantes de la calle

El joven barbero brinda servicios de corte de cabello y barba de manera gratuita a los habitantes de calle.

En redes sociales se ha viralizado la loable labor que realiza un joven barbero, quien usa su talento para darles a los habitantes de la calle un mensaje de amor y fe.

El muchacho, identificado en Facebook como Parria TV y cuyo nombre es Eyder Palacios, recorre las calles con su máquina de afeitar para ofrecerse a cortarles el cabello y la barba a personas en condición de calle que, además, sufren por adicciones al licor y las drogas.

En sus videos se puede ver cómo visita diferentes puntos en Costa Rica, se acerca a hombres sin hogar y les ofrece un corte de cabello, de barba y, además, algo para comer.

Pero no solo realiza este acto de amor y empatía, sino que aprovecha para dejarles un mensaje de esperanza poniéndose a él mismo como ejemplo. En varios de los videos publicados en la red social, el muchacho les explica a las personas que él también fue víctima de las adicciones y que vivía en la calle, pero que recibió la ayuda de personas para salir adelante y retomar su vida.

“Hola, papito hermoso. Que el Señor te bendiga, papi. ¿Qué te parece si, antes de invitarte a un rico desayuno, te dejo más guapo? Te hago un corte de pelo. Te voy a chanear, te voy a dejar más guapo, como Dios te quiere ver”, se escucha al muchacho decirle a un hombre sin hogar que se identificó como Esteban, de 32 años.

Le puso una capa de barbería y, con paciencia y amor, comenzó el corte. “No importa cuántas veces hayas caído, Dios aún puede levantarte. Yo soy un testimonio del amor de Dios; yo estuve en una situación igual o peor que la tuya. El amor de Dios es tan grande que me rescató y ahora soy un instrumento de bendición”, manifestó el barbero mientras hacía su trabajo con mucho cuidado y esmero.

En otro video se ve cuando aborda a un adulto mayor, a quien le ofrece un emparedado y un refresco; después le hace el corte. “Cristo te ama, papá. Dios tiene la salida para tu problema. Dios me mandó a ponerte más guapo de lo que eres. Ando cortando pelito, haciendo la barbita”, le expresó al señor, quien le dijo que se llamaba Mario.

Después de acicalar a los habitantes de calle, el muchacho les aplica con esmero talcos y hasta loción para que todos se sientan frescos.

Las publicaciones en el perfil Parria TV han provocado varios comentarios de apoyo: “Dios te bendiga por demostrar ese amor al prójimo”, “Dios bendiga tu vida y tus manos”, “Personas como usted hacen grande al mundo” y “Gracias por esas bendiciones”, entre otros.

Pero el joven no solo brinda su apoyo a hombres sin hogar, sino que también reparte comida a otras personas que encuentra en la calle, como se ve en un video en el que le ofrece algo de comer a una joven de 18 años y a un trabajador que, agotado, jalaba cajas pesadas en las calles de San José.

En otro video comparte con unas adultas mayores que esperaban en una parada de bus: “‘No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo’. Este es un mensaje de nuestro Padre celestial, Él ha hecho grandes cosas en mi vida, soy un testimonio de la bondad”, les dijo y les regaló un chocolate.