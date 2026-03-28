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De enemigos en un set de terror a una de las parejas más sólidas de Hollywood: la historia de Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.

Un encuentro tenso en un set de terror dio paso a una relación que hoy suma casi tres décadas de estabilidad en la industria del entretenimiento

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Por La Nación / Argentina / GDA
De una mala relación inicial a un matrimonio duradero, la pareja construyó su vínculo con diferencias, reglas familiares y bajo perfil mediático.
De una mala relación inicial a un matrimonio duradero, la pareja construyó su vínculo con diferencias, reglas familiares y bajo perfil mediático. (Warner Bros/Captura)







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