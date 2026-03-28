De enemigos en un set de terror a una de las parejas más sólidas de Hollywood: la historia de Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.

De una mala relación inicial a un matrimonio duradero, la pareja construyó su vínculo con diferencias, reglas familiares y bajo perfil mediático.

A finales de los años 90, Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. integraban la nueva generación de figuras jóvenes en Hollywood. Su primer encuentro ocurrió en 1997 durante el rodaje de la película de terror Sé lo que hiciste el verano pasado. En ese momento, la relación fue distante y marcada por la tensión.

El propio actor indicó en una entrevista con People que no existía una buena relación entre ambos en ese periodo. Las jornadas extensas y las diferencias de personalidad provocaron un trato frío. La dinámica cambió tras coincidir en el gimnasio. Prinze Jr. relató que un día la llevó y durante el trayecto conversaron, lo que permitió descubrir afinidades.

Con el paso de los años, la amistad se consolidó. Ninguno contemplaba un vínculo amoroso. Durante cuatro años compartieron en reuniones con amigos. En una ocasión, un invitado canceló y ambos decidieron salir solos. Esa noche marcó un giro en la relación.

Gellar explicó que ya tenían una amistad sólida. Habían compartido cenas en grupo. En esa ocasión quedaron solos, conversaron y notaron una conexión distinta. La cercanía creció tras esa experiencia.

En 2001, la noticia del compromiso sorprendió a sus seguidores. Un año después, ambos participaron en la película Scooby-Doo, donde interpretaron a Fred y Daphne. Ese mismo 2002 se casaron en una ceremonia frente a las costas de México. Para el estreno de Scooby-Doo 2 en 2004, ya asistían como matrimonio.

La pareja optó por mantener su vida privada alejada de los escándalos. En 2009 se conoció que esperaban a su primera hija, Charlotte Grace Prinze. En 2012 nació su segundo hijo, Rocky James Prinze.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. asisten al estreno de I Know What You Did Last Summer de Columbia Pictures en The United Theater on Broadway el 14 de julio de 2025 en Los Ángeles, California. (MONICA SCHIPPER/Getty Images via AFP)

Diferencias que fortalecieron la relación

A lo largo de casi tres décadas, ambos reconocieron que sus diferencias impulsaron la estabilidad. Prinze Jr. describió la relación como complementaria. Señaló que lo que uno no disfruta, el otro lo asume con facilidad.

Un ejemplo se refleja en el hogar. Freddie Prinze Jr. se encarga de la cocina, tarea que disfruta debido a su formación familiar. Gellar evita esta labor. Él indicó en un programa australiano que su experiencia lo volvió indispensable en casa.

Por su parte, la actriz asumió un rol clave en la crianza. La protección de la privacidad de sus hijos se convirtió en prioridad desde el embarazo. Aún hoy, sus hijos de 17 y 14 años no tienen redes sociales públicas ni exposición mediática.

Gellar explicó en un programa de Yahoo! que en su hogar existen reglas claras. Señaló que los menores solo pueden usar redes desde los teléfonos de sus padres y bajo supervisión. Consideró que los límites favorecen el desarrollo.

En la actualidad, la pareja mantiene una relación visible en redes sociales. Comparten mensajes y celebraciones personales. El pasado 8 de marzo, Gellar dedicó una publicación a Prinze Jr. por su cumpleaños número 50, donde resaltó el valor personal de su esposo y compartió imágenes del festejo.

El actor estadounidense Freddie Prinze Jr. (izq.) llega a los premios MTV Movie Awards junto a la a su esposa Sarah Michelle Gellar en los estudios Sony en Culver City, California, el 3 de junio de 2000. (LUCY NICHOLSON/AFP)

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