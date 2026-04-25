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David Hasselhoff, galán de ‘Baywatch’, causa gran preocupación por su salud: vea cómo apareció

El famoso actor de 73 años ha tenido complicaciones de salud

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Por Juan Pablo Sanabria
Baywatch
David Hasselhoff (centro) fue la estrella de la popular serie 'Baywatch'. (NBC)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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