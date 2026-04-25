David Hasselhoff, galán de ‘Baywatch’, causa gran preocupación por su salud: vea cómo apareció

David Hasselhoff, icónico galán de Baywatch, generó preocupación entre sus fanáticos por su estado de salud. Recientemente, el actor fue visto con aspecto débil y utilizando una andadera para caminar.

En 2025, Hasselhoff ya había sido fotografiado en silla de ruedas. Las nuevas imágenes del artista de 73 años fueron publicadas el miércoles 22 de abril por el Daily Mail.

Allí se le ve junto a su esposa, Hayley Roberts, de 45 años, en Los Ángeles, luciendo un atuendo sencillo: un suéter informal y una gorra de béisbol. Lo que causó preocupación fue que se lo ve caminando lentamente hacia el estacionamiento con la ayuda de un andador.

A principios de este mes, el representante de Hasselhoff confirmó a ese mismo medio estadounidense que el actor se había sometido a una cirugía de reemplazo de rodilla y cadera.

Anteriormente, se le había visto practicando senderismo, apoyándose en bastones de trekking. En ese momento, el actor parecía necesitar ayuda de su esposa, Haley Roberts, en la zona de Calabasas, Los Ángeles. De hecho, en una de las imágenes aparece sosteniéndolo.

David Hasselhoff fue un codiciado galán en los años 80. (Wikimedia Commons)

En mayo de 2025, se le vio dolorido y angustiado mientras era trasladado en silla de ruedas por uno de los empleados del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Las imágenes, tomadas por un paparazzi que esperaba sorprender a algún famoso yéndose o volviendo de viaje, llegaron a distintos medios y causaron alarma entre los fanáticos del actor.

Hasselhoff llevaba una camisa de rayas azules y blancas, una camiseta negra, pantalones negros y una gorra de béisbol negra, con la que seguramente pretendía pasar inadvertido. Su esposa caminaba a su lado, con una camisa azul abotonada, pantalones marrones y lentes oscuros. Según pudo saberse luego, la pareja acababa de aterrizar de un vuelo proveniente de Cancún, México.

The 'Hoff in Winter



David Hasselhoff is 73. "Hasselhoff’s rep told Page Six that the actor is recovering from knee and hip replacement surgery."



It's hard seeing your heroes grow old. pic.twitter.com/WZtonvMApG — L&M Capital (@LoveAndMoney15) April 25, 2026

Cuando fueron reconocidos por el paparazzi que hacía guardia en el aeropuerto, el actor no intentó esquivarlo y se prestó al juego de ser entrevistado: contó que estaba muy dolorido y que la próxima semana debía someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla.

Una vez que el actor salió del salón principal del aeropuerto, se paró de la silla de ruedas y caminó despacio y ayudado por su pareja hacia el auto que los esperaba en el estacionamiento.

David Hasselhoff, 73, now uses a walker. pic.twitter.com/vMkZvokKSU — Damon Strong (@DamonStrong) April 25, 2026

A pesar de que las nuevas imágenes no lo muestran al 100% de su capacidad física, una fuente cercana declaró que Hasselhoff se está recuperando y que está considerando un gran regreso con el reboot de Baywatch, que ya se está grabando y se estrenará el año próximo.

“Está en rehabilitación y quiere volver a hacer algunos trabajos de actuación, además de dedicarse más a la música”, declaró la fuente al medio. “Y una vez que se recupere por completo, tiene la intención de retomar su actividad rápidamente, ya que uno de sus objetivos es volver a participar en Baywatch”.

La fuente añadió que a Hasselhoff “le encantaría volver a aparecer en el programa y ​​mejorar le ayudará a conseguirlo”.

“Para un hombre que siempre ha estado en forma, muy activo y en buena condición física, sus recientes cirugías le han afectado más de lo que esperaba”, continuó la fuente. Y añadió: “Se está recuperando, y estar al aire libre es un alivio y el remedio perfecto para sus limitaciones actuales”.

David Hasselhoff fue la figura masculina emblemática de la serie que se emitió entre 1989 y 2000. Allí interpretó al guardavidas Mitch Buchannon. Ese fue, quizás, el rol más recordado de su extensa carrera.