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Daniel Marenco, hermano de Ítalo, descargó su enojo en plena vía pública: vea el video

El artista no aguantó más y alzó la voz ante una situación que considera un abuso

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Por Juan Pablo Sanabria
Valentina, Daniel e Italo Marenco son los tres hijos del fallecido actor Álvaro Marenco. (Rafael Murillo)







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Ítalo MarencoDaniel Marenco
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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