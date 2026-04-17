Daniel Marenco, hermano de Ítalo, descargó su enojo en plena vía pública: vea el video

El bailarín y actor Daniel Marenco, hermano del carismático presentador televisivo Ítalo Marenco, llegó al hartazgo y, en plena vía pública, se grabó para descargar públicamente su molestia con una situación.

Daniel, quien reside en Montes de Oca, San José, se dirigía a su trabajo a eso de las 6 p. m., hasta que su paciencia se colmó, como lo dejó claro en un video.

Tras haber esperado casi una hora el autobús, Marenco decidió utilizar su plataforma para quejarse sobre lo sucedido.

“El servicio de San Rafael de Montes de Oca es cada vez peor. Es un abuso de estas empresas autobuseras. No me vayan a decir que pida un Uber, que soy un quejoso; es una protesta pública que yo quiero hacer porque me parece que es un abuso ya", comentó con vehemencia.

En el video, el artista mostró que, al igual que él, una buena cantidad de personas se encontraban esperando el bus, entre ellos adultos mayores. Fue por esto que decidió expresarse.

“Es una verdadera pesadilla. Y si nosotros como comunidad no alzamos la voz, va a seguir pasando este abuso tan nefasto en el servicio público de buses de esta ruta. Disculpen la queja, pero es que hay que manifestar esto porque me parece una falta de respeto a la comunidad”, concluyó.

La denuncia de Daniel Marenco acumula más de 16.000 reproducciones. En los comentarios, decenas de personas le dan la razón y otras, que son vecinas de diferentes cantones, también se identificaron con el descontento.

“Y encima, cuando el bus pasa no para”, “Puedo dar fe de que es el servicio más malo”, “Es muy cierto, y las unidades están en pésimo estado”, “El transporte público en la GAM está bastante mal, no sé dónde quedan los controles”, fueron algunos de los mensajes.