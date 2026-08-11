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Daniel Céspedes se lanza a nuevo proyecto profesional lejos de la televisión: de esto se trata

El periodista iniciará esta etapa al lado de su esposa Carolina Calderón

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Por Fiorella Montoya
Daniel Céspedes
Daniel Céspedes ha sido un destacado periodista en noticias nacionales, estilo de vida y entretenimiento. (Instagram)







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Daniel Céspedes
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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