Daniel Céspedes se lanza a nuevo proyecto profesional lejos de la televisión: de esto se trata

Daniel Céspedes ha sido un destacado periodista en noticias nacionales, estilo de vida y entretenimiento.

El periodista Daniel Céspedes iniciará un nuevo camino profesional de la mano de una de sus personas favoritas: su esposa Carolina Calderón. Mediante un comunicado en sus redes sociales, afirmó que tendrán juntos un emprendimiento que consiste en la creación de contenido.

“Me he tirado al agua desde que tengo memoria y aquí voy de nuevo. Junto a mi esposa Carolina decidimos ofrecer el servicio de creación de contenido para marcas, emprendimientos, negocios pequeños y grandes”, dice el anuncio.

Además, el comunicador enumeró las razones para lanzarse a un nuevo reto sin dejar de lado su trabajo diario en televisión.

“Me apasiona la comunicación, tengo casi 15 años de experiencia y sé cómo hacerlo”, escribió en las dos primeras partes.

Y, por último, su tercera motivación es impulsada por compartir con su esposa algo muy de ellos. “Un proyecto familiar es una ilusión muy especial”, escribió al final de varias imágenes que publicó.

La pareja tiene una niña de seis años y Céspedes es ampliamente conocido por su sentido del humor, sus risas escandalosas y su trabajo de años en televisión.