Daniel Céspedes, de Teletica, reveló sorpresivo dato que Christian Sandoval ‘no olvida’

La conversación pasó durante el programa ‘Buen Día’, cuando se hablaba sobre la importancia de ejercitar la memoria

Por Fiorella Montoya

En el programa Buen Día, Natalia Monge y Daniel Céspedes conversaron con una experta en memoria. Durante la entrevista, realizaron un juego que consistía en completar un laberinto.








