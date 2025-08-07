Daniel Céspedes, de Teletica, reveló sorpresivo dato que Christian Sandoval ‘no olvida’

En el programa Buen Día, Natalia Monge y Daniel Céspedes conversaron con una experta en memoria. Durante la entrevista, realizaron un juego que consistía en completar un laberinto.

En la dinámica, Daniel resultó ganador. Ambos rieron por el desenlace, ya que el periodista aprovechó para vacilar a Natalia con la derrota, saliendo a relucir “los colores” de los equipos a los que ambos son aficionados.

Ese comentario abrió paso a una breve conversación sobre fútbol y trajo a colación el nombre de Christian Sandoval.

“Estoy seguro de que a Christian Sandoval, director de Teletica Radio, a veces se le olvida a qué fue a la refrigeradora, pero no se le olvida quién metió el gol en la final de 1986, disputada en el estadio tal”, expresó Daniel.

Daniel Cespedés utilizó de ejemplo la memoria de Christian Sandoval para los datos y luego reveló "sus colores en el fútbol". (Instagram/Instagram)

La experta explicó que, por lo general, la primera memoria que se ve afectada es la inmediata. La memoria a largo plazo se conserva más tiempo.

“Un saludo a Christian. Él me dijo que nunca olvida cuándo se hizo saprissista”, concluyó Céspedes para continuar con el tema, sin decir más.

Sandoval se desempeña como periodista deportivo y pocas veces ha hablado sobre los colores del fútbol que llenan su corazón.