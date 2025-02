Cynthia Erivo actuará como a Jesús de Nazaret en famoso musical y desata la polémica en redes sociales

Mientras compite por el Óscar 2025 a mejor actriz por Wicked, Cynthia Erivo ya enfrenta una polémica por su próximo proyecto. La británica, de 38 años, ha sido elegida para interpretar el papel principal en el musical Jesus Christ Superstar, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Su elección ha generado reacciones encontradas en internet, con críticas que califican la decisión de “blasfemia”.

“Absolutamente blasfemo. Se están burlando de Cristo, el Rey”, comentó una usuaria en Instagram, donde el Hollywood Bowl hizo el anuncio. “Ridículo. Indignante. Que Dios perdone a Cynthia Erivo por esta blasfemia”, escribió otra persona.

Sin embargo, otros han celebrado la elección, describiéndola como “maravillosa y valiente” y elogiando a la actriz. “¡Esto será increíble! Su talento no tiene límites”, afirmó una seguidora.

El espectáculo está programado para los días 1 y 3 de agosto de este año. Considerado un fenómeno desde la década de 1970, Jesus Christ Superstar presenta una visión musical de los eventos que llevaron a la muerte y resurrección de Jesús, narrados desde la perspectiva de Judas Iscariote.

Por su parte, la estrella de Wicked expresó su entusiasmo por el musical: “Un poco ocupada este verano, no puedo esperar”.

Originalmente lanzado como un álbum conceptual, esta icónica producción de los años 70 incluye éxitos como Superstar, I Don’t Know How to Love Him y Gethsemane.