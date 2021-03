No sé, yo desde pequeñita me enamoré de eso. Como toda niña normal jugaba mis ratitos, pero en ratos me iba para donde mi mamá a estar poniéndole cuidado, cogiendo pelotitas de barro para hacer cositas pequeñitas para jugar yo misma de casita, haciendo sartencitos y ollitas y, entonces, a mí me gustó eso y las demás güilillas que jugaban conmigo (me pedían): “Haceme una, haceme una”, y yo se las hacía y entonces, para mí, a pesar de ser una güila de ocho o nueve años, a mí me gustó. Me gustó desde entonces y ya a mis trece años ya yo mandaba a vender piecitas con mi mamá a Puntarenas.