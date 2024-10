‘Sele’ tica de danza aérea tiene un sueño: conquistar una medalla en el Mundial de Grecia

Dar una vuelta o hacer un split no es tarea sencilla, mucho menos cuando se está suspendido en el aire sostenido únicamente por dos tiras de telas. Aun así, cinco costarricenses representarán al país en la máxima competencia de esta disciplina: el Mundial de danza aérea, que se efectuará en Grecia.

Del 18 al 20 de octubre, la delegación de ticas viajará a Atenas con su profesora María José Howell, quien las instruye en esta asignatura física y mental que combina acrobacias, gimnasia y hasta teatro. Competirán con puestas en escena individuales, donde los movimientos deben combinarse con la música para formar una coreografía sobre las telas.

La selección tica está conformada por Alejandra Hidalgo, Alexa Bansbach, Emma Norton, Juliana Ramírez y Vivian Velázquez, quienes tienen nueve, 13, 15, 16 y 21 años, respectivamente.

“Siempre les he dicho que lo más importante es que lo disfruten. Creo que estamos abriendo camino para que la gente se dé cuenta de que más allá de ser un arte, esto es una disciplina y debería ser considerado un deporte”, dijo Howell en entrevista con La Nación.

(De izquierda a derecha) Alexa Bansbach, Vivian Velazquez, la profesora María José Howell, Emma Norton, Juliana Ramírez y Alejandra Hidalgo viajarán a Grecia para competir en el mundial de danza aérea. (Cortesía María José Howell)

La ardua preparación de la danza área en telas

Aunque los atletas ejecutan los movimientos de danza de manera fluida, alcanzar ese efecto demanda un intenso entrenamiento. Las estudiantes de Howell, por ejemplo, se ejercitan de tres a cuatro veces por semana en sesiones de dos horas. Los fines de semana también se dedican a la disciplina, ya que, cuanto más se aproxima una competencia, practican los sábados y domingos sin excepción.

Cada entrenamiento varía, debido a que los ejercicios dependen de las necesidades de cada estudiante. Eso sí, la regla siempre es empezar con ejercicios en el piso antes de pasar a las telas. Con estos calentamientos previos, las atletas se centran en desarrollar fuerza, resistencia y flexibilidad que les permite moverse con mayor libertad en el aire.

Luego llega el momento de ensayar las coreografías, donde las artistas son sostenidas por las telas y forman secuencias de figuras con sus cuerpos. Estos movimientos pueden incluir estar de cabeza, sostenidas solo por la fuerza de sus piernas, o descender rápidamente con volteretas, por nombrar algunos.

La interpretación del personaje es otro aspecto crucial en la danza aérea, ya que es uno de los elementos evaluados por los jueces, quienes escogen a los atletas que subirán al podio para recibir las medallas de oro, plata o bronce. Cada concursante debe narrar una historia a través de su presentación, comunicando las emociones del personaje más allá de los aspectos técnicos.

Al llegar a Grecia, las costarricenses competirán en las categorías amateur y competitiva, las cuales se determinan según sus edades. Los gastos para participar en el mundial corren por su cuenta, incluyendo el costo de los tiquetes, la inscripción a la competencia, la afiliación a una organización antidopaje, así como el pago de uniformes, hospedaje, alimentación y transporte.

La primera vez que Costa Rica participó en una competencia de danza aérea fue en Brasil, en el 2023, donde se enfrentaron a delegaciones de todo el continente americano. En esa ocasión, solo dos alumnas de Howell asistieron y lograron un éxito notable, ya que consiguieron dos medallas de bronce.

Impulsada por la victoria del año pasado, la profesora, con más de 16 años de experiencia en la danza aérea, decidió preparar a más de sus estudiantes con el objetivo de clasificarlas para un mundial. Existen diversas competencias internacionales de disciplinas artísticas y los mundiales se eligen según la federación a la que esté afiliado cada país.

En el caso de Costa Rica, afiliado a la Federación Liga Costarricense Pole Sport, sus estudiantes eran elegibles para el Mundial de Grecia, y tras meses de intenso entrenamiento lograron clasificar. Este torneo otorgará un premio a nivel general para el atleta más destacado, que será galardonado como el campeón mundial por obtener la puntuación más alta, así como el reconocimiento del primer, segundo y tercer lugar en cada categoría.

“Me siento muy orgullosa de ellas, me siento muy ilusionada. Me siento sumamente realizada y a veces siento como que no he caído en cuenta de lo grande que es esto (...). Hemos hablado mucho de que si bien vamos a viajar, no es un paseo, sino que vamos a ir a competir. Ellas están muy enfocadas en eso y yo estoy muy orgullosa de todas. Ha sido un proceso precioso”, finalizó Howell.

