¡Quería ser estrella de rock! Se imaginaba sobre escenarios contagiando a miles con música, con el particular rock and roll de los años 60 y 70 de Rolling Stones, Led Zeppelin o The Beatles, pero no, la vida le tenía otro plan: las tablas del teatro. Rubén Pagura vino a Costa Rica cuando tenía 20 años con la ilusión de ser una estrella de rock, pero la actuación se le metió en el corazón y ese fue el camino que escogió, un camino en el que ha andado por más de 50 años.