Los amantes de los villancicos y el dulce tienen este domingo una cita obligatoria en Whip It Good en Escalante, donde habrá un concierto con el grupo Foffo Goddy. Además de los tradicionales sandwiches de helado Whip It Good, habrá sabores especiales por la Navidad, chocolate caliente, rompope y un concurso de “ugly sweaters”. Las actividades iniciarán a las 3:30 p.m. y no tendrán costo alguno.