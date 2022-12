¿Qué hacer el fin de semana? Desde un concierto gratuito con la Filarmónica hasta un mercado de ilustradores

Huele a Navidad. Este fin de semana se presenta una robusta oferta de actividades para disfrutar plenamente de los bellos días decembrinos, en que sobresalen el Festival La Libertad, la nueva exposición del Museo de Arte Costarricense, el mercado de ilustración llamado la Fiesta del Rayón y una obra llena de personajes de cuentos, irreverencia y música en el Teatro Nacional.

A continuación, le damos sobre los detalles básicos de estas actividades, así como más información sobre otros eventos.

‘Hasta los huesos’, filme sobre amor y canibalismo que seduce en los cines ticos

Festival La Libertad traerá mucha alegría

Marvin Araya dirigirá a la Orquesta Filarmónica en un concierto abierto al público en Desamparados. Fotografía : Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

El 9, 10 y 11 de diciembre habrá toda una fiesta en el Parque La Libertad, en Desamparados. Con un evento abierto a todo público y gratuito, habrá un mercado de emprendimientos, así como espectáculos de música, teatro, danza, muralismo, diseño y una zona de comidas.

Dentro de la programación se destacan pasacalles, obras de teatro, cuentacuentos, presentaciones de circo, espacios para baile popular, juegos tradicionales, muralismo, cimarrona y mascaradas, así como villancicos navideños. El festival terminará con un concierto a cargo de las bandas Mingo Roots, Nesta, Sonidero Barrio Fátima, y de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Habrá talleres y actividades para todo público en este festival. Fotografía: Parque La Libertad

Este concierto, que será el domingo 11 de diciembre a las 2:30 p. m., tendrá un cupo máximo de 3.000 personas.

También habrá 50 talleres de diversas disciplinas artísticas facilitados por artistas expertos en sus áreas, como cuentacuentos, poesía, storytelling, elaboración de ocarinas, teatro, stand-up comedy, pintura en macetas, en jarras y acuarela, circo, parkour, deportes urbanos, serigrafía, baile urbano y popular (swing y bolero criollo) y muchos más.

Puede consultar la programación completa en las redes sociales del Parque La Libertad.

Exposición celebra al Centro Cultural de España

'Ofrendas' es el nombre de esta instalación de Jonathan Chaves que estará en el museo. Foto: Cortesía MAC

El Museo de Arte Costarricense (MAC) y el Centro Cultural de España en Costa Rica presentan Pequeño Acre, un proyecto expositivo que conjuga la creatividad manifestada entre la naturaleza y la cultura, como un espacio para el desarrollo de la vida cotidiana de los pueblos originarios de Mesoamérica.

Pequeño Acre será inaugurado este jueves 8 de diciembre a las 7 p.m. en el MAC, ubicado en el parque metropolitano La Sabana. La entrada es gratuita y la muestra permanecerá abierta hasta el 23 de abril del 2023.

'Edicis Muda' es una obra de Verónica Navas que es parte de la exposición. Foto: Cortesía MAC

La muestra celebra los 30 años de labor del Centro Cultural de España en Costa Rica, por medio de la diversidad de creadores y formatos de obras de artistas nacionales.

La exposición también es un homenaje a los más de 1.000 artistas que presentaron sus trabajos en las salas del Centro Cultural durante estas fructíferas tres décadas, enriqueciendo la vida artística, filosófica y sentimental del pueblo de Costa Rica.

El museo está abierto de martes a domingo de 9 a. m. a 4 p. m.

Imperdible mercado de ilustradores

Esta será la cuarta edición de la FIesta del Rayón. Foto: IG

Este fin de semana se realizará la Fiesta del Rayón, el cual es un mercado de ilustración local que se realizará por cuarta ocasión. Se efectuará el 10 y 11 de diciembre en Utopia Central House, en barrio Dent en Montes de Oca, desde las 11 a. m. hasta las 5:30 p. m.

En el evento estarán presentes los siguientes artistas: Zeroanima, Mistco, Jess Tales, Carlos Redondo, Arturo Rose, For Simone, Orglitch, Goma Loca, Asmoso, Jupi Trupi, El Mar Blanco, Indigo Miel, Tiburón Reptil, Can Can, Octane 77, Nelasnow, Invader Studio, Cuatro Ojos, Piscis en acuario, Niña Botánica, JustLuciaArt, Adriana Esquivel, Niña Borona, Manguito Studio, My Fancy Fox, Dibuja Webb Dibuja y David Miki.

La entrada es gratuita y el evento es apto para todo público.

Teatro de primer nivel Copiado!

El Teatro Nacional presenta Cuentos revueltos, la navidad de los hermanos Grimm, producción repleta de juegos, danza, canto y teatro que se presentará en el recinto josefino a partir del jueves 8 de diciembre y tendrá seis funciones hasta el domingo 11 de diciembre.

La obra cuenta quiénes fueron los hermanos Grimm, célebres por recopilar historias como Caperucita Roja, Blancanieves, entre otros títulos conocidos, así como divertidas situaciones con sus personajes; todo con una pizca de espíritu navideño. El montaje se presentará el jueves 8 y viernes 9 de diciembre a las 8 p. m., el sábado 10 de diciembre a las 2 p. m. y a las 8 p. m. y el domingo 11 de diciembre a las 11 a. m. y a las 5 p. m.

Hay mucho baile y música en este montaje del Teatro Nacional de Costa Rica. Foto: Cortesía TN

El espectáculo cuenta con la participación de los actores Mar Jiménez, Telémaco Camaleón, Oscar González, Marcela Aguilar , Tatiana Carrillo, Dagoberto Morales, Abigail Torres, Javier Montenegro y Sebastian Acuña. Está dirigido por Janko Navarro y escrito por Camila Schumacher.

El costo de la entrada general es de ¢8.000 y ¢5.500 para estudiantes y adultos mayores. Los boletos se pueden adquirir en el sitio web boleteria.teatronacional.go.cr.

Otras actividades Copiado!

Jornada de estampados: El domingo 11 de diciembre se realizará una actividad especial con el taller de serigrafía Mr. Throwie CR. Será de 3 p. m. a 9 p. m. en Subterráneo Street Cultura, en Curridabat (aparecen en Waze como Hidrante Graffiti Support) y la entrada es gratuita. Además, habrá música de Daniel Montoya.

Los estampados se harán en tinta blanca o negra y el costo por diseño es de ¢7.000. Los artistas que estarán presentes para estampar las prendas serán Negus Arte Vida, David Miki, Karol V, Pihem y Mush. Se pueden llevar prendas de algodón, army o mezclilla.

El Festival Kuri se acostumbra hacer cada diciembre. Foto: cortesía Nirvana Producciones

Festival Kuri: El festival de cultura pop de Japón regresa con su edición número 12. Habrá conciertos, charlas, venta de mercadería y juegos en la Antigua Aduana los días 10 y 11 de diciembre.

El precio de la entrada por un día es ¢4.960 y niños de 5 años o menos y adultos mayores con carné entran gratis.

Descubra música nacional: La banda de indie rock Syroplasma dará un concierto titulado Como islas este 11 de diciembre a las 8 p. m. Será en Mundo Loco Restaurante, en San Pedro y la entrada tiene un costo de ¢6.500.

Moda, arte y música: Este fin de semana habrá actividades en el espacio En Bruto Pop Up, ubicado en el edificio URBN en barrio Escalante, en el local #5.

El espacio desarrollará una serie de actividades hasta el 20 de diciembre y para este fin de semana del 10 y 11 de diciembre tendrá una colaboración con la marca nacional Bandito y con la diseñadora Laura Gómez. El evento será de 2 p. m. a 10 p. m.