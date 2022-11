¿Qué hacer el fin de semana? Desde degustar comida coreana hasta festejar con música y poesía

Este fin de semana viene bien cargadito de variadas e interesantes actividades culturales y de entretenimiento. Este viernes 18 de noviembre comenzará una gran fiesta de la lectura en la Antigua Aduana; el sábado 22 de octubre, la comida y la cultura coreanas tomarán el Paseo de los Estudiantes; además, durante el sábado y el domingo, habrá un gran festejo con más de 60 cantantes, músicos y poetas en el CENAC.

Acá le damos los detalles básicos de esas tres actividades. También les ofrecemos otras cinco posibilidades para que tenga más opciones para disfrutar.

Gran fiesta de la literatura en la Antigua Aduana Copiado!

Este fin de semana, los amantes de la lectura tendrán una gran oferta y muchas tentaciones en la Antigua Aduana. (Cortesía del CPAC)

Escritores, editoriales, librerías e iniciativas educativas de diferentes partes del país protagonizarán una gran celebración de las letras en la primera edición de la Fiesta Nacional de la Lectura (FNL 2022), que se desarrollará a partir de este viernes 18 hasta el domingo 20 de noviembre en la Antigua Aduana, en San José.

El propósito de esta fiesta es promover el disfrute de la lectura y la reactivación económica del sector literario independiente, dijo Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura y Juventud, por medio de un comunicado de prensa.

Habrá 75 expositores que incluyen editoriales, librerías, colectivos, autores, bibliotecas, iniciativas educativas, así como proyectos de promoción y estímulo de lectura. Además de los puestos en la Aduana, la fiesta tendrá actividades infantiles, presentaciones de libros, lecturas de poesía, talleres interactivos, conferencias y ventas de comidas.

La actividad es gratuita y, durante los tres días, la fiesta abrirá de 9 a. m. a 8 p. m.

Festival gratuito con buena música y poesía en el CENAC Copiado!

Este es el póster del festival 30 grupos, 30 poetas será el sábado 19 y domingo 20 en el Centro Nacional de Cultura en San José. (Centro Cultural de España para LN)

El Centro Cultural de España, una de las organizaciones de mayor relevancia y más propuestas en el medio cultural de Costa Rica, celebra su trigésimo aniversario con un festival gratuito repleto de buena música y poesía durante el sábado y el domingo.

Esta actividad llamada 30 grupos, 30 poetas contará con la participación de agrupaciones y cantautores de la escena costarricense como Adaptados, Amanda Rodríguez, Atsub, Berenice y la triada, Carla Alfaro, Continental, Emma Brot + Flower Thief, Endemia, Felipe Pérez, Hijos, Huba & Kingstar, Juan Pablo Calvo, Jungle Julia, La Jardinera, Lentamente, Loli Fuji, Los Esquizoides, Los Waldners, Maf e tula, Nakury, Nesta, Noe Navarro, Nou Red, Sonidero Barrio Fátima, Topo Sikosis y Wiesengrund. Además se presentarán Tambor Negro (Honduras), Sara Curruchich (Guatemala), La Marimba (República Dominicana) y Tristán Simone (España).

Entre conciertos se escuchará la poesía de Alexa Prada, Alfonso Chase, Alfredo Trejos, Arabella Salaverry, Byron Ramírez, Carolina Campos, Claudia Barrueto, Diego Mora, Hazel Arauz, Ignacio Aru, Johanna Picado, Josué Rodríguez, Karina Obando, Karla Sterloff, Laura Contreras, Leonardo Porras, Marianella Sáenz, Mauricio Molina, Mateo Desolá, Melina Valdelomar, Melissa Valverde, Mía Gallegos, Olga Goldenberg, Osvaldo Sauma, Pamela Monge, Roberto André Acuña, Ronald Campos, Seidy Salas, Silvia Díaz y Susana Alvarado.

Este festejo poético y musical se desarrollará el sábado 19 de noviembre, de 12 m. a 10 p. m., y el domingo 20 de noviembre de 12 m. a 9 p. m. en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC, antigua Fanal en San José). La entrada es gratuita.

Disfrute de gastronomía coreana en el Paseo de los Estudiantes Copiado!

Este sábado habrá diferentes comidas de Corea del Sur en el Paseo de los Estudiantes. (Municipalidad de San José)

Este sábado 19 de octubre, de 10 a. m. a 6 p. m., se realizará un festival de gastronomía coreana y de K-pop sobre el histórico Paseo de los Estudiantes, en el llamado Barrio Chino de San José.

La actividad pretende que, por medio de la gastronomía y la cultura, se estrechen los lazos entre Corea del Sur y Costa Rica en el marco de los 60 años de sus relaciones diplomáticas.

En el festival, organizado por la Embajada de la República de Corea y la Municipalidad de San José en colaboración con The Kompany, habrá más de 20 puestos de comida y de cultura, así como presentación de trajes tradicionales, juegos y presentaciones artísticas.

El ingreso es gratuito; sin embargo, se ofrece un pase VIP opcional con un valor ¢8.000 para quienes deseen disfrutar de descuentos y de la fila rápida en los stands de comida.

En Instagram, Facebook y Twitter del K-Festival en Costa Rica se dan más detalles de la actividad.

Otras actividades: Copiado!

Festival del Patrimonio en San José y en Palmar Sur: De forma simultánea, en sus sedes en San José y en Palmar Sur, el Museo Nacional celebra este fin de semana el Festival del Patrimonio Mundial. Habrá teatro, música, ventas de comidas y artesanías, títeres y música, entre muchas otras actividades que esperan a quienes se decidan a visitar el Museo. Todas las actividades son gratuitas y dirigidas a todo público.

Éditus está integrado por Ricardo Ramírez, Carlos Tapado Vargas y Edín Solís.

Éditus se presenta en barrio Dent: La reconocida agrupación costarricense Éditus ofrecerá un concierto la noche de este viernes 18 de noviembre en el lobby de la Galería Sophia Wanamaker, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, ubicado en barrio Dent. Será un diálogo íntimo entre los artistas y el público. La entrada para el evento, que comienza a las 7 p. m., cuesta ¢10.000. Los boletos se pueden adquirir por medio del teléfono 8455-6666 o en el correo teatro@centrocultural.cr

La Feria Geek se efectuará en Plaza Mayor.

Feria Geek en Plaza Mayor: Los días 18, 19 y 20 de noviembre se realiza la Feria Geek en Plaza Mayor, en Rohrmoser. Habrá exposición de figuras, venta de coleccionable, música de series que no pasan de moda, cosplayers y videojuegos, entre otras atracciones. Además, se destaca la Subasta Geek, el sábado a las 3 p. m., que será a beneficio de la organización Chepe se Baña. La entrada es gratuita. Los interesados pueden obtener más detalles en la página de Facebook de la actividad.

El cantautor Walter Antioco . (Melany Vargas)

Walter Antioco en Blue Martini: El cantautor costarricense Walter Antioco y su banda ofrecerán un concierto este sábado 19 de noviembre, a las 8 p. m., en Blue Martini, en Escazú. Habrá tanto canciones recientes como temas de su primer álbum Un momento, un espacio (2014). La entrada en preventa cuesta ¢3.000 y se compra al Sinpe Móvil del teléfono 7204-2302 (Fundación Native Bee Farm CR) y el día del concierto vale ¢5.000; reservaciones al 7066-2609.

Festival para la familia en el TEO: El domingo 20 de noviembre, de 1 a 6 p. m., se efectuará la sexta edición del Festival de las Artes Hijos del Gran Artista. Será una actividad para toda la familia con presentaciones de la Academia de Danza Elogiarte, la Academia de Gimnasia Rítmica Stars Rhytmic, el Coro Emanuel, la Academia House of Raw, la Iglesia del Nazareno y la Comunidad Vanguardia. La entrada cuesta ¢7.000 y se compra en el WhatsApp del teléfono 8755-0600.