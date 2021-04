“Cuando empezó la pandemia me encerré en mi casa a trabajar plumilla, que es lo que más me gusta. De hecho, durante la pandemia, he trabajado mucho para no volverme loco. Ahorita ya lo he dejado un poco, porque ya me siento un poco cansado, pero desde que empezó este asunto no he dejado de trabajar con plumilla y marcadores de colores. También he pintado mucho”, afirma.