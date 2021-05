Si bien Guevara afirma que no han podido comprobar el estado del can, desean asegurarse de que no se le haga daño. "Un animal necesita tener agua, alimento, atención veterinaria, y, de acuerdo al tipo de obras que este señor viene haciendo hace algún tiempo, no lo podemos permitir porque las condiciones de bienestar del animal van a estar en riesgo y van a culminar con la muerte, una muerte innecesaria", agrega.