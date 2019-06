Análisis de la función pública y punzantes observaciones caracterizaban su labor. Cuando María Montero le preguntó, para un perfil en AmeliaRueda.com en el 2014, qué era La Machaca, él respondió: “Son críticas envueltas en papel de chiste. Subraya el error en la función pública y señala cosas que están sucediendo o cosas a las que no se les da la suficiente importancia. La Machaca critica, pero no ofende. Es absolutamente respetuosa de la vida privada de las personas, en eso no me meto. En política, trato de no tomar partido por nadie. Hablo de todos. La página no sería posible si no tuviera yo absoluta libertad para opinar”.