“Es un gran paso, ya empezamos a generar trabajo nuevamente y a volver a vivir porque los artistas necesitamos trabajo. Hay una negociación muy larga detrás de este protocolo, hay cosas que la gente no supo como las muchas reuniones que tuvimos, los papeles que iban y venían todo el tiempo; la verdad es que no nos rendimos pese a que hubo momentos en que no había luz”, comentó Gutiérrez.