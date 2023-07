‘Lecciones de Química’: ya llegó el libro perfecto para sus vacaciones (y no es sobre química)

El éxito mundial Lecciones de Química aterriza en Costa Rica en un momento perfecto: justo para ser disfrutado durante las vacaciones de medio año.

En estas semanas de pausa por el curso lectivo, aparece la gran opción de disfrutar esta novela, la cual desafía el statu quo y que ha cautivado a críticos y lectores desde su lanzamiento a mediados del 2022.

Esta es la tapa de la reciente edición traducida de 'Lecciones de Química', que llega por la Editorial Salamandra, perteneciente al sello Pinguin Random House. Foto: Librería Internacional

Originalmente publicada en inglés, la novela ha sido traducida a treinta idiomas, entre ellos español. Aprovechando su lanzamiento en nuestro idioma, la Librería Internacional ha traído el título para montarse en la exitosa carroza que ha tenido esta novela en el planeta.

Entre crítica social e ironía Copiado!

Escrito por Bonnie Garmus, una talentosa directora creativa estadounidense, Lecciones de Química fue catalogado en el 2022 entre los mejores libros del año. En ese sitial lo pusieron prestigiosos medios como The Guardian, The Times, The Sunday Times, Times Literary Supplement, Oprah Daily, Newsweek, Mail on Sunday, The New York Times¸ The Washington Post y NPR.

Además, Lecciones de Química fue ganadora del Goodreads Choice Award.

¿De qué trata? Pues bueno, la historia sigue a Elizabeth Zott, una madre soltera que también es una estrella de un programa de cocina de televisión en Estados Unidos.

La aplaudida actriz Brie Larson protagonizará y producirá la serie inspirada en los eventos contados en el libro. Foto: AppleTV

Su enfoque revolucionario para cocinar, combinando ingredientes aparentemente incompatibles como ácido acético y cloruro de sodio, ha capturado la atención y el paladar de millones de espectadores.

Sin embargo, a medida que su éxito crece, también aumentan los enemigos de Elizabeth. Su habilidad para enseñar a las mujeres a cocinar se convierte en un desafío directo al orden establecido, generando tensiones y confrontaciones.

“Lecciones de química es una novela difícil de etiquetar”, escribió la crítica literaria española Mónica Gutiérrez en su portal.

“Es un libro de personajes entrañables y carismáticos y narrada con cierto sentido del humor. Sin embargo, la novela de Bonnie Garmus, por muy ficción que sea, refleja de manera brutal y sin concesiones la violencia y discriminación de género que sufrían las mujeres en Estados Unidos (se podría generalizar a todo Occidente) a mediados del siglo pasado”, se lee en su reseña.

Bonnie Garmus, de 66 años, irrumpió en el panorama literario con gran éxito. Foto: AFP

El éxito del título ha sido tan grande que hasta la plataforma Apple TV anunció que produciría una serie inspirada en la novela. Esta producción sería protagonizada por Brie Larson, actriz conocida por el filme Room (2013) y por encarnar a Capitana Marvel en el universo cinemático de Marvel.

¡No se la pierda! La novela, publicada por Editorial Salamandra en español, tiene un costo de ¢18.000 y se puede conseguir en las diferentes sedes de la Librería Internacional.